El ala bullrichista del PRO abandona el bloque y se suma a La Libertad Avanza

El diputado nacional Damián Arabia, referente cercano a Patricia Bullrich, oficializó su salida del PRO y su pase a La Libertad Avanza (LLA), sumándose al bloque oficialista en la Cámara de Diputados. La decisión anticipa una fractura mayor en el espacio amarillo: al menos otros cinco legisladores bullrichistas podrían seguir el mismo camino en una decisión empujada por el resultado electoral.

Entre ellos se cuentan las diputadas Sabrina Ajmechet, Patricia Vásquez y Laura Rodríguez Machado, además de los recientemente electos Carlos Almena y Marilú González Estevarena. Arabia justificó su decisión en redes sociales: “Creo en el cambio profundo y en las ideas de la libertad. No se trata de sellos ni de colores, sino de convicciones”.

El alejamiento expone las tensiones internas del PRO tras el triunfo electoral de Javier Milei. Arabia, desplazado meses atrás de la vicepresidencia del partido por su afinidad con las posturas libertarias, había mantenido la ruptura en suspenso hasta después de los comicios.

Fuentes del bullrichismo afirmaron a Noticias Argentinas que la decisión “no es contra Cristian Ritondo, sino contra Mauricio Macri”, a quien responsabilizan por el quiebre. “Macri está perdido y mal asesorado”, deslizaron cerca de Arabia.

Con estas incorporaciones, La Libertad Avanza amplía su base legislativa mientras el bloque PRO enfrenta el desafío de contener más fugas en un escenario político cada vez más realineado.

Con información de Noticias Argentinas