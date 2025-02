Alberto Fernández entregó un escrito y se negó a contestar preguntas en la causa de violencia de género contra Fabiola Yañez

Alberto Fernández se presentó esta mañana en los tribunales federales de Retiro para ser indagado en la causa por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez. El exmandatario se negó a responder preguntas y solamente presentó un escrito. No hizo referencias orales ni se pronunció sobre la imputación en su contra, limitándose a argumentar que no declaraba debido a la recusación en curso contra el juez Ercolini.

La indagatoria se concretó después de dos postergaciones el año pasado a raíz de diferentes recursos presentados por la defensa del expresidente.

Convocado inicialmente para las 11 de la mañana, Fernandéz adelantó la citación ante Ercolini alrededor de las 10. La audiencia transcurrió en un clima tenso y poco cordial. Solo estuvieron presentes la defensa, el fiscal Ramiro González y el juez Julián Ercolini. El trato con el magistrado fue seco, sin intercambios fuera de lo estrictamente formal. Según testigos, el ambiente fue frío y distante.

El procedimiento duró aproximadamente 40 minutos. Durante la audiencia, se le leyó la imputación y las pruebas. La declaración se adelantó una hora y, según trascendió, la reprogramación se habría coordinado el día anterior, en el que Fernández se presentó por la causa de los seguros.

En los próximos 10 días hábiles -aunque los tiempos de la Justicia a veces se extienden- el juez Ercolini deberá definir los pasos a seguir. Puede ordenar el procesamiento del expresidente si considera que existen elementos suficientes para estimar que cometió el delito. Si entiende que no hay pruebas concluyentes para procesarlo ni para sobreseerlo, podría dictar la falta de mérito, lo que implicaría que la causa siguiera abierta y que Fernández podría ser indagado nuevamente si aparecieran nuevas pruebas. La tercera opción es el sobreseimiento, que cerraría definitivamente el caso si se determina que el delito no existió o que no fue cometido por Fernández.

Fernández está imputado por “lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones”. Estos delitos, en conjunto, prevén un máximo de 18 años de prisión en caso de una eventual condena.

Posteriormente, el exmandatario posteó su descargo en redes. “Hoy presenté mi descargo en una causa que es una estafa procesal sin precedentes. Después de muchos meses de silencio quiero que conozcan lo que tengo para decir”.