Con Alberto Fernández a su lado, Evo Morales dijo que Estados Unidos "hizo el golpe en Bolivia por el litio"

El expresidente de Bolivia Evo Morales afirmó hoy que sufrió un golpe de Estado en 2019 de Estados Unidos por "el litio" que su gobierno había nacionalizado y estaba comenzando a industrializar y a exportar.

Evo: Operación rescate

"Estados Unidos no acepta que los movimientos indígenas puedan encabezar una transformación, el imperio no acepta que podamos establecer un nuevo modelo económico, pero hemos demostrado que se puede, que otro mundo es posible y que otra Bolivia es posible", dijo Morales en Buenos Aires en la presentación del libro "Evo. Operación Rescate", junto al presidente Alberto Fernández.

Morales sostuvo que su derrocamiento en 2019 "ha sido un golpe al litio, después de que nacionalizamos y empezamos la industrialización del litio".

"Construimos plantas para litio, para subproductos e insumos, exportamos a Brasil. En los diarios se publicaron títulos como 'El golpe huele a litio' o 'Estados Unidos hizo el golpe por el litio'. Se hizo el golpe por el litio, para derrocar a Evo Morales", enfatizó el exmandatario boliviano.

También destacó que pese a las acusaciones de corrupción en contra de su persona y de su gobierno hubo investigaciones que demostraron que "no hubo" ningún tipo de delito en su gestión.

Fernández: Bolivia fue el único país que cambió de cuajo las estructuras económicas

El presidente Alberto Fernández afirmó que en los últimos años "el único país que cambió de cuajo las estructuras económicas fue Bolivia" que "nacionalizó con inteligencia, discutiendo con las empresas privadas para que el Estado no perdiera".

Fernández relató que en 2019 el entonces jefe de Estado Mauricio Macri le respondió "no me metas en este lío" cuando le pidió que le diera asilo a Evo .

"Le dije al Presidente de entonces que había que darle asilo (a Morales, tras el golpe de Estado en Bolivia) y me respondió 'no me metas en este lío, voy a tener a toda la izquierda argentina todo el día frente a la casa de Evo'", expresó Fernández en la presentación del libro "Evo. Operación rescate", en la embajada de México.

Y añadió que las gestiones para refugiar a Morales se agilizaron gracias a otros presidentes latinoamericanos, como Andrés Manuel López Obrador (México) y Mario Abdo (Paraguay). lo cual permitió -dijo- "preservar la vida de Evo de la peor maldad".

DA