Alberto Fernández le respondió a Cristina y les agradeció a las organizaciones sociales: “Que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas”

En este contrapunto casi diario que mantiene desde los últimos meses el presidente Alberto Fernández con la vicepresidenta Cristina Kirchner, este martes el mandatario recogió el guante tras las declaraciones de la expresidenta en el Día de la Bandera y, para marcar sus diferencias, les agradeció a los movimientos sociales por la “ayuda para contener a los sectores más vulnerables”, al encabezar el acto de lanzamiento del III Foro Internacional de Derechos Humanos, que será en mayo de 2023.

“Yo le quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables llevando solidaridad a donde la solidaridad no existía, llevando compromiso a donde el compromiso no existía”, destacó, para responderle acto seguido a CFK, quien horas antes les había apuntado a los movimientos piqueteros: “Quiero agradecérselos, aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos. No es bueno generalizar, no esperen que yo generalice. Mi eterna deuda de gratitud con cada una de esas organizaciones”, remarcó el Presidente junto a Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto en el Museo del Bicentenario. Además, pidió “no ceder” y seguir firmes “en nuestras convicciones. Que nada nos confunda, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas y estemos muy unidos”. Y agregó: “Las organizaciones sociales trabajaron para que la Argentina no explote, pero eso no pasó porque estuvieron al lado de los más necesitados. No saben todo lo que hicieron por los derechos humanos”.

El lunes, Cristina Kirchner culpó al gobierno de Macri por haber “abandonado el control de los planes sociales”. Tras dos marchas que dejaron en claro el poder de movilización que hoy tienen las organizaciones piqueteras opositoras, Cristina aseguró que el Estado nacional “debe tomar el control de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas”. Y agregó: “los piqueteros son hijos de las políticas neoliberales de los años ´90, no nacieron con ningún gobierno populista, son producto de la falta de oportunidades”.

Este martes, el Presidente, quien intentó utilizar en varios pasajes de su discurso el lenguaje inclusivo en disconformidad con la prohibición de su uso en las escuelas porteñas por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta (“Me gusta usar el lenguaje inclusivo”, dijo), aseguró que las fuerzas de seguridad “están desarmadas y, obviamente, no van a reprimir manifestaciones populares, aún cuando en esas manifestaciones haya violentos. Lo que tenemos que cuidar es la seguridad del resto de los ciudadanos, pero lo que no podemos es hacer nada, nada, absolutamente nada para que la violencia institucional pueda florecer en una sociedad que ha padecido el terrorismo de Estado como el que padeció Argentina durante los años de la más cruel dictadura que vivimos”.

Según el mandatario, “lamentablemente el negacionismo que se ha instalado entre nosotros nos hace rediscutir estas cosas, que ya no deberían ser objeto de discusión. Gracias a Dios también somos millones los que no estamos dispuestos a dar un paso atrás y a volver a permitir que lo que fue el dolor, la pérdida de seres humanos, el exilio, la tortura, vuelva a ser discutido o puesto en duda en una Argentina que ha sido capaz de juzgar cada uno de esos hechos. Debemos estar muy unidos para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó. Al odio lo enfrentaremos con la razón y a la violencia que proponen, le ofrecemos justicia”. sostuvo.

En tanto, Fernández advirtió que “la derecha se está rearmando”, al tiempo que recordó que, para la gestión de Mauricio Macri, “los derechos humanos eran un curro”, mientras que para su Gobierno, representan “una bandera que levantaremos para hacer una sociedad mejor”.

IG