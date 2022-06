Alberto Fernández llegó a Estados Unidos para participar de la IX Cumbre de las Américas

El presidente Alberto Fernández llegó junto a la primera dama Fabiola Yáñez esta mañana a las 11.40 (hora argentina) al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, ciudad en la que participará de la IX Cumbre de las Américas.

El Jefe de Estado viajó acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

También forman parte de la comitiva los secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; las secretarias de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini; el jefe de Gabinete de Asesores presidenciales, Juan Manuel Olmos y el diputado nacional, Eduardo Valdés.

Recibieron al Jefe de Estado los embajadores argentinos ante los Estados Unidos, Jorge Argüello; y ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi.

Por la tarde, a las 17.15 (hora argentina) se prevé que Fernández realice su primera actividad oficial al mantener una reunión con el presidente de General Motors Internacional, Shilpan Amin. Luego, a las 19, se trasladará junto a la primera dama al Microsoft Theater donde serán recibidos por sus pares de los Estados Unidos, Joseph Biden, y la primera dama de ese país, Jill Biden, para luego participar -desde las 21- de la ceremonia inaugural de la IX Cumbre de las Américas.

Por su parte, Cafiero participará hoy de la Cumbre de Cancilleres que encabezará el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, como anfitrión.

Fernández intervendrá mañana a las 19.10 de la Argentina en la cumbre en calidad de titular de la Presidencia Pro Témpore de la Celac y expresará la necesidad de una Latinoamérica unida y sin exclusiones, esto último a raíz de la decisión del país anfitrión de no invitar a la cumbre a Venezuela, Nicaragua y Cuba. “Vamos a defender la unidad de Latinoamérica. La unidad no se declama, se ejerce; y la mejor forma de ejercerla es no segregar a nadie”, subrayó ayer sobre la postura que llevará a Los Ángeles.

La Cumbre de Líderes, encabezada por el presidente estadounidense Joe Biden, se realizará mañana y el viernes, bajo el lema “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”.

