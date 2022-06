Alberto Fernández, otra vez contra Macri: “Entre nosotros no están los enemigos, son los que sumieron a los argentinos en la crisis”

Con un tono inverso al que mostró ayer cuando visiblemente eufórico acusó al macrismo de ser “ladrones de guante blanco”, Alberto Fernández volvió hoy a la carga contra el ex presidente Mauricio Macri y reclamó por la unidad del peronismo, en medio de la interna oficialista.

“No nos olvidemos que debemos estar unidos, porque cuando nos dividieron ganó Macri”, expresó el jefe de Estado en un acto de la Confederación de Sindicatos Industriales que encabezó junto al titular del Smata, Roberto Pignanelli. En el estrado acompañó a Fernández también el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, uno de los albertistas más acusados por el kirchnerismo.

En la primera fila de los invitados que coparon el auditorio del sindicato de los automotrices, el mandatario se rodeó con funcionarios de su confianza: Julián Domínguez, ministro de Agricultura; Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia; Daniel Scioli, embajador en Brasil, y Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias.

“Entre nosotros no están los enemigos, sino que son los que sumieron a los argentinos en la crisis”, dijo Fernández continuando su argumentación contra el macrismo, en un marcado cambio de su discurso en las últimas semanas. Y aunque no evitó la interna en el Frente de Todos, principalmente con su vice, Cristina Kirchner, a quien hace exactamente tres meses no ve desde la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso, remarcó: “¿Cuál es el problema que un compañero presente una disidencia? En el fondo todos creemos en una Argentina justa, libre y soberana”.

De hecho, mencionó a la ex presidenta en un pasaje, cuando destacó que “Néstor y Cristina empezaron a desarrollar universidades en distintos lugares en todo el país” y le puso impronta electoral a su alocución, de cara al 2023, donde Fernández propone que el oficialismo dirima sus candidaturas en unas PASO: “Cuando alguien nos quiera hacer pelea, acuérdense de la marcha: todos unidos triunfaremos”.

También acusó a Macri de “decir barrabasadas” en su raid mediático de los últimos días, y apuntó incluso contra los medios de comunicación sobre los que dijo que “algunos son los mismos que intoxican la cabeza de los argentinos y hablan de los argentinos que están afuera haciendo cosas, cuando nosotros nos quedamos acá poniéndole el pecho a la pandemia”.

Pignanelli, también contra Macri

Fernández habló ante el Smata después de Pignanelli, que en sus palabras también cargó contra el gobierno de Macri y pidió la unidad del peronismo de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Admitió que hay una “falta de liderazgo en la sociedad”, pero defendió la figura del jefe de Estado: “No hablo de que falta liderazgo presidencial, sino territorial, porque lo peor que nos puede pasar es entrar en la anarquía. Nos prepararon y sobre el final nos cargaron d euna deuda impagable”.

“Solamente la claridad de los dirigentes va a hacer que esto no sea posible porque la causalidad es lo que nos hicieron del 2016 al 2019”, dijo el líder del gremio de los automotrices, que justo este 1 de junio cumple 77 años de existencia.

“Los próximos años para la Argentina van a ser muy buenos”, aseguró el jefe gremial. ¿Ahora se dieron cuenta que tenemos litio, petróleo, que en los campos se siembra y hay ganadería, y que podemos tener hidrógeno? –se preguntó–. No muchachos, nos tenían que poner de rodillas para llevarse la riqueza, porque una cosa es discutirla parado y otra de rodillas“.