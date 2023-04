Alberto Fernández se suma a Lula da Silva contra el FMI: “No podemos dejar que nos asfixien”

El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que “no va a renunciar” a que el Estado proteja a los ciudadanos y a las empresas, sostuvo que su administración tiene “responsabilidad fiscal” pero advirtió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no debe “asfixiar” a la Argentina, la cual atraviesa su peor sequía desde 1929.

El FMI admitió el impacto de la sequía en la economía argentina, pero espera que el ajuste siga según lo pautado

“No vamos a renunciar a esto, ya se lo expliqué al Fondo. Se los dije mil veces al Fondo. No nos van a asfixiar, no podemos dejar que nos asfixien y menos cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Vamos a hacer todo lo necesario para pasar este año tan difícil sin sacarle a nadie lo que tiene derecho a tener”, sentenció el Presidente en un acto de inauguración de una exposición de diseño e innovación industrial, donde participan más de 400 pymes de todo el país en el Centro Cultural Kirchner.

Tras elogiar la capacidad inventiva de los productores industriales argentinos y de destacar la importancia de las pequeñas y medianas empresas para la vida socioeconómica del país, el mandatario se refirió a uno de los emprendimientos que otorga cunas para que los bebés no duerman junto a sus padres, corriendo el riesgo de ser asfixiados.

En ese momento, aludió al voto negativo del precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, a la ley de cardiopatías infantiles: “La respuesta (del político libertario) es que es un problema de los privados. O sea que el bebé con un papa con plata se opera y el que no, marche preso”.

Después de reiterar que no todos los que hacen política “son lo mismo”, subrayó que no va renunciar a “estas ideas” y aclaró que esa postura ya fue explicada a los directivos del Fondo. Fernández dijo haber hablado con su par de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva y le agradeció por decir públicamente que “el Fondo no puede asfixiar a la Argentina”.

Esta mañana, durante un discurso en el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), el banco de fomento de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Lula cruzó al FMI: “No se puede estar asfixiando a los países como está haciendo ahora a la Argentina con el FMI y como hacían con Brasil y otros países”, aseguró al celebrar la asunción de la expresidenta Dilma Rousseff al frente del NDB.

“Gracias Lula, se los dije mil veces, pero tu palabra ayuda a que lo entiendan más”, agredeció Fernández en el acto en el CCK. Luego, aclaró que su Gobierno “tiene responsabilidad fiscal”, no tiene “ninguna voluntad de seguir con el déficit” y que tampoco “interesa estar emitiendo dinero a lo loco”.

“Pero hemos padecido la peor sequía desde 1929. Nos ha privado de entre 17 mil y 20 mil millones que, al no entrar en Argentina, no nos permite acumular reservas, nos complica la compra de insumos en las importaciones y nos complica fiscalmente, porque hay 10 mil, 12 mil, 15 mil millones que dejan de circular y de pagar impuestos. ¿Qué vamos a hacer? vamos a ser ingeniosos como nuestros científicos”, explicó el jefe de Estado.

Las palabras del Presidente llegan mientras Sergio Massa, titular de la cartera económica, participa hoy en Washington de las reuniones de la primavera boreal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (BM).

LC con información de agencia Télam