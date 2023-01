Para Alberto Fernández, “lo que vivió Brasil debería llamar la atención de nuestro país y del continente”

El presidente Alberto Fernández acusó a un sector de la derecha latinoamericana de avalar la violencia como método “adecuado para combatir la democracia” y “amenazar a la sociedad”. “Lo que vivió Brasil debería llamar la atención del país y del continente”, sostuvo.

Lula carga de expectativa al Gobierno: el desafío para Alberto y los “huecos” en la agenda para una foto con Cristina

Más

Así consideró el mandatario argentino en una entrevista desde la Quinta de Olivos con la periodista Sylvia Colombo publicada este domingo en el diario Folha de Sao Paulo. Aseguró además que, a pesar de la alta inflación y el aumento de la pobreza en el país, su sucesor será peronista.

Fernández recibirá este lunes a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el que será el primer viaje internacional del dirigente progresista desde que tomó posesión del cargo, el pasado 1 de enero.

El Presidente también será el anfitrión de la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que tendrá lugar el martes en Buenos Aires y en la que participará Lula.

“Estoy terminando mi mandato al frente de la Celac, y en estos tiempos difíciles, (el organismo) fue un mecanismo importante para llevar la voz de América Latina a la Cumbre de las Américas y al G7, y para participar en la debate sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. El año que comienza es decisivo porque gran parte de las consecuencias de la guerra empezarán a verse ahora. Y cuando la FAO dice que 300 millones de personas pasarán hambre, nos preocupa mucho, porque sabemos que muchos de ellos pueden ser latinoamericanos. Y vivimos un momento especialmente convulso para la región, en el que tenemos que trabajar para garantizar la institucionalidad de la democracia”, explicó Fernández.

En ese sentido consideró que es “un buen momento para el regreso de Brasil a la Celac” porque “es un país demasiado importante como para ausentarse de los foros internacionales, como ocurrió con (el ex presidente Jair) Bolsonaro”. Y remarcó: “Ahora comienza una fase de integración regional en la que Brasil desempeñará un papel protagonista”.

Respecto a los ataques que protagonizaron los bolsonaristas que invadieron y causaron graves destrozos en las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en un intento por derrocar a Lula y devolver al poder al líder ultraderechista, Fernández aseguró que “lo que vivió Brasil debería llamar la atención del país y del continente”.

“Lula resolvió muy bien el problema, apelando a los otros dos poderes y defendiendo la institucionalidad de Brasil. Algo así difícilmente suceda en Argentina, porque tenemos Fuerzas Armadas alineadas con la institucionalidad. Pero tuvimos un episodio muy grave, el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Hay cierto sector de la derecha latinoamericana que piensa que la violencia es una forma adecuada de luchar contra la democracia, de amenazar a la sociedad. Debemos estar alerta y no permitir que esto ocurra en ningún sitio”, indicó.

En otro tramo de la entrevista, Fernández dijo que “estos últimos años fueron malos para el Mercosur, que también se vio amenazado por las tentativas de Uruguay de negociar tratados por afuera del bloque”. “Puedo no coincidir con las ideas (del presidente Luis Lacalle Pou) pero jamás tuve un problema en lo personal. Ni de lejos llegó a lo que era mi relación con Bolsonaro”, analizó.

Su relación con Cristina Kirchner y las elecciones presidenciales

El Presidente reconoció que “puede tener diferencias” con Fernández de Kirchner pero coinciden en que “Lula es una persona muy especial para nosotros. Son dos enlaces paralelos. Pero es cierto que le preocupa que los peronistas sigan unidos.”

“Los sociólogos dicen que los fenómenos hay que analizarlos en un momento dado y en una sociedad determinada, eso significa que no todos somos iguales. Digo esto porque creo que era muy difícil suceder al desastre que fue el gobierno de Macri. Empezando justo después con la pandemia de coronavirus, gobernando durante dos años en la pandemia y entrando después en una guerra que alteró la ecuación económica del mundo. Teniendo en cuenta todo ese contexto, es un gobierno que funcionó bien. Es cierto que la pandemia nos afectó mucho, pero también fuimos rápidamente a por las vacunas y prestamos ayuda a los argentinos”, repasó sobre su gestión.

Y continuó: “Hoy la economía tiene serios problemas, pero por otro lado se recuperó mucho empleo y por primera vez Argentina crecerá tres años seguidos, y hemos reestructurado nuestra deuda. Ahora bien, si me preguntan si estoy satisfecho, no, las cifras de pobreza e inflación son muy preocupantes.”

Al ser consultado por las elecciones presidenciales de este año, Fernández aseguró que “ganará el Frente de Todos”. Y remarcó: “Si creen que soy el candidato, puedo serlo, o que lo sea otro de nuestros líderes. Lo único que no quiero es que (el expresidente Mauricio) Macri vuelva a ganar. Macri o cualquiera de su círculo, Macri y lo que representa, que es lo contrario de lo que hicimos. Todos son Macri del otro lado.”

Guerra en Ucrania

El Presidente afirmó que no dejó de hablar con el presidente ruso, Vladimir Putin, pero “nunca apoyó la invasión”. “La última vez que hablé con él, cuando me llamó para felicitarme por la victoria de Argentina en el Mundial, volví a decirle que era necesario sentarse para resolver este asunto. Y seguí dejando claro que Argentina no apoya esta invasión”, sostuvo.

MB