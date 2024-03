Amenzas de muerte por votar contra el DNU: la denuncia de Edith Terenzi, una senadora radical

“Es un nivel de agresión al que no estábamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a disentir pero no a maltratarnos de esa forma y eso también creo que tiene que ver con las actitudes del presidente de la Nación”, afirmó hoy la senadora nacional radical Edith Terenzi, tras denunciar que ha recibido amenazas de muerte en su teléfono personal, antes de la votación del DNU en el Senado.

Durante esa sesión, la senadora chubutense pidió una “cuestión de privilegio” para –precisamente- denunciar la agresividad de los comentarios en redes sociales del Presidente de la Nación. En declaraciones realizadas en el programa “No la ven”, de radio Splendid, Terenzi contó: “Todo esto sucedió después de la cuestión de privilegio en la que le pedí al presidente que pidiera disculpas por las aberraciones que había acompañado en redes. Todavía no había votado en contra del DNU, por supuesto después eso se duplicó”.

La senadora radical, que voto en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia, reveló que apenas unas horas después de la votación comenzó a recibir cataratas de insultos y amenazas en su teléfono personal, cuyo número fue viralizado a través de las redes sociales por cuentas vinculadas con sectores libertarios.

En la cuestión de privilegio, Terenzi –elegida senadora en 2021 por Juntos por el Cambio, pero ahora integrante del bloque Cambio Federal-, sostuvo que Milei “tiene lenguaje a veces demasiado escatológico. Me pregunto qué le gusta al presidente, lo que le gusta está expuesto en las redes sociales, a las cuales parece ser adicto. Cuando el presidente Milei pone un dedito hacia arriba, se traduce literalmente en un Me Gusta, significa aprobación, admiración”.

“A Javier Milei le gusta una publicación donde aparecen cuatro tipos en calzoncillos con un infante delante de ellos que tiene la cara del gobernador de mi provincia, de Ignacio Torres. También le puso Me Gusta a la imagen del gobernador Torres caracterizado con síndrome de down. Nos avergüenza, todo tiene un límite”, agregó la senadora por Chubut.

“Cómo se vuelve atrás después de dar un apoyo explícito a la pedofilia, a la violencia sexual y de haber mostrado el síndrome de down para denostar a un gobernador. La única forma de volver atrás es pidiendo disculpas y no a Ignacio Torres, debería pedirle disculpas a todas las víctimas de violencia sexual, a las víctimas de pedofilia, y también al colectivo síndrome de down. No todo vale en política, y con algunas cuestiones no se puede joder”, concluyó.

La reacción de Martín Lousteau

“Que saludable sería si todos los que formamos parte de la vida pública de la Argentina repudiaramos hechos de violencia como este”, posteó en la red social X el senador Martín Lousteau, apenas despues de que Terenzi hiciera públicas las amenazas contra su persona. Numerosos dirigentes radicales y de otros espacios políticos manifestaron también su solidaridad con la senadora chubutense.

Pregunta para este fin de semana: ¿En que se acerca esto a la libertad? Toda mi solidaridad con la senadora radical @EdithTerenzi. Que saludable sería si todos los que formamos parte de la vida pública de la Argentina repudiaramos hechos de violencia como este.… https://t.co/vegHSmr0wf — Martín Lousteau (@GugaLusto) 16 de marzo de 2024

DM