Milei apuntó de nuevo contra los “orkos” que no votaron el DNU y culpó a Clarín por “calumniar, injuriar y ensuciar”

El presidente Javier Milei volvió a cargar duro este viernes contra los que votaron en contra del DNU 70 de desregulación de la economía en el Senado y le apuntó fuerte al Grupo Clarín al asegurar que los medios que comanda Héctor Magnetto “calumnian, injurian y ensucian” en relación a su vínculo con Victoria Villarruel: “Estamos absolutamente bien con la vicepresidenta. Hubo un comunicado y una interpretación maliciosa del mismo. Se dirigía a la casta, no a Victoria”, remarcó.

Horas antes de estas declaraciones a Radio La Red, el mandatario había utilizado su cuenta de la red social X para atacar a quienes no avalan su decreto y la ley “Bases” por los vaivenes del mercado en las últimas horas: “Así lee el mercado cuando los ORKOS dan un paso adelante. Mientras nos esforzamos para sacar el país adelante traccionando desde una baja del riesgo país y la tasa de interés, ellos se ocupan de empobrecer. Nunca dijimos que sería fácil, pero al final del camino triunfaremos”, escribió.

Así lee el mercado cuando los ORKOS dan un paso adelante. Mientras nos esforzamos para sacar el País adelante traccionando desde una baja del riesgo país y la tasa de interés, ellos se ocupan de empobrecer.

Nunca dijimos que sería fácil pero al final del camino triunfaremos. https://t.co/tiesHmuERq — Javier Milei (@JMilei) 15 de marzo de 2024

En sus declaraciones radiales, Milei aseguro que el rechazo al DNU “estaba en nuestros planes, era esperable”. Según el Presidente, la composición del Senado “hacía que no hubiera lugar para un resultado distinto. Yo quiero valorar y ponderar fuertemente el trabajo de nuestros senadores y también el apoyo que tuvimos de los representantes del PRO y de 10 de los 13 senadores radicales”, destacó.

Para Milei, el Gobierno está “haciendo un buen trabajo, pero requiere tiempo, así son las reglas del sistema democrático”, al tiempo que rescató que de la sesión de este jueves que condujo Villarruel, “quedaron cosas interesantes: quiénes están en contra de los argentinos. Prácticamente no se han rechazado DNU en la historia reciente, salvo a Macri, lo cual muestra un patrón de obstrucción. El DNU sigue vigente, ahora hay que ir a Diputados, donde ya tuvimos resultados positivos. Esto deja algunas dudas respecto al Pacto de Mayo, porque hay etapas previas como la Ley de Bases”, explicó.

Su relación con Villarruel y el dardo a Clarín

“Estamos absolutamente bien con la vicepresidenta, lo aclaró (el portavoz Manuel) Adorni ayer. Hubo un comunicado y una interpretación maliciosa del mismo. Se dirigía a la casta, no a Victoria. Hay medios interesados en atacar al Gobierno, especialmente el Grupo Clarín, que constantemente calumnia, injuria y ensucia. Ellos también son parte de la casta y están afectados por haber perdido la pauta”, disparó Milei.

Asimismo, volvió a remarcar que el objetivo de su gestión “es darles mayor libertad económica a los argentinos. El DNU y la ley nos mejorarían 90 puestos en ese sentido. Y solo es un cuarto de las reformas que ya tenemos diseñadas. Cuando terminemos las reformas, estaremos como Irlanda, con un PBI mayor a Estados Unidos. Estamos para parecernos a Australia, Nueva Zelanda, países a los que les va bien”, prometió.

Para el Presidente, en su etapa “hay cosas que no son negociables de ninguna manera. Una es el déficit cero. Se terminó la estafa del déficit fiscal, es inamovible. Tampoco vamos a modificar el saneamiento del Banco Central”, reiteró.

Sobre el futuro de la senda económica, el mandatario aseguró que todo lo que tiene que ver “con nuestro programa de estabilización a corto plazo no se mueve de ninguna manera. Trabajamos para abrir el cepo y según las estimaciones del FMI, podría ser a mitad de año, es factible”, dijo.

En cuanto a la evolución de los salarios en el país, Milei sostuvo que no se degrada “por el déficit cero, es por la política fiscal desquiciada que ha tenido”, al tiempo que aclaró no estar “al tanto de cómo está la negociación paritaria, tendría que preguntarlo. Me preocupo de un montón de temas y ministerios; ese detalle tendría que preguntarlo”, esquivó.

Con respecto al paquete fiscal que por estas horas reingresará al Congreso como proyecto aparte de la Ley ómnibus, el Presidente dijo que el impuesto a las Ganancias “está en discusión, porque hay provincias que lo quieren y otras que no. Se está trabajando, el texto se puede modificar. Hay una primera aproximación y se empieza a trabajar. No es la misma situación para las provincias del norte que para las del sur. El texto que se conoció por estas horas no es el definitivo”, aclaró.

Para cerrar, Milei evaluó la relación con el FMI: “Está planteado sobre la mesa que si el acuerdo con el FMI tiene las condiciones satisfactorias podríamos avanzar hacia uno nuevo. El trabajo hecho por nuestra gestión nos pone en una situación inmejorable”, concluyó.

Los mercados y el empresariado

“Me parece interesante lo que está pasando en los mercados financieros, porque adelantan, muestran que la dirección es la correcta. Respecto al accionar de los empresarios, hay que ver, si no la ven, si no quieren bajar los precios, mientras vayamos abriendo el cepo habrá más competitividad”, remarcó el mandatario.

Rosario y las fuerzas federales

“A los rosarinos les digo que estamos dándole un apoyo muy fuerte al gobernador (Maximiliano) Pullaro. Santa Fe es la tercera provincia con mayor cantidad de fuerzas federales. Además, mandamos al Ejército para apoyo logístico, y enviamos una ley que elaboró (el ministro de Defensa, Luis) Petri para que el Ejército pueda actuar sin llegar a Estado de sitio, dando la definición de narcoterrorismo. La situación empezó a mejorar. Si (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich considera que puedo aportar algo en el lugar, iré a la provincia”, aseguró.

