Aníbal Fernández sobre la interna del Gobierno: “Cristina Kirchner se corrió de la gestión”

En el marco de la reunión de gabinete y de internas en el oficialismo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, apuntó contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al asegurar que se “corrió de la gestión” y afirmó que el que no está de acuerdo, “se tiene que ir”.

El gabinete de Alberto Fernández volvió a reunirse en medio de la interna oficialista

“Todo el mundo tiene un trabajo por hacer y todos vamos hacia un mismo objetivo. El que no esté de acuerdo con esa situación se saca la camiseta, se tiene que ir”, planteó de manera contundente en la previa de la reunión de ministros en Casa Rosada.

De esta manera, el funcionario no solo habló de la interna dentro del Frente de Todos sino que también puntualizó sobre la situación con la Vicepresidenta. “Se corrió de la gestión, la gestión la formamos todos y la llevamos todos con el mismo objetivo. No tiene ningún sentido que quienes llegamos con un objetivo puesto de manifiesto lo corramos para no seguir avanzando sobre este tema”, aseguró.

En esa misma línea, le respondió a su par bonaerenses Sergio Berni, quien había cuestionado con dureza al Gobierno nacional al decir que empobreció a la población: “Sergio es así, la pobreza... no es verdad lo que dice, hay que ir y ver los números del Indec. Nosotros no generamos la catástrofe macrista, ni la pandemia ni la guerra en Ucrania. Es muy fácil ponerse cómodo y decir semejante cosa”.

El cónclave entre ministros es el segundo en quince días, tal como se diagramó entre Juan Manzur y el resto de los funcionarios el 4 de mayo pasado. En la previa, el jefe de Gabinete también habló ante la prensa pero evitó hacer declaraciones sobre la interna en el oficialismo.

En reunión de Gabinete, trabajando en equipo, con el fin de evaluar las políticas de gestión y profundizar acciones estratégicas de cara al actual escenario global.



Vamos a focalizar en la integración de cada área de gobierno. pic.twitter.com/GXfr92Geac — Juan Manzur (@JuanManzurOK) 19 de mayo de 2022

De todas maneras, las declaraciones de Aníbal Fernández son similares a las que hizo Manzur ante el mismo equipo de funcionarios hace 15 días: “El que no está de acuerdo, se saca la camiseta y se tiene que ir”.

Las idas y vueltas dentro del oficialismo van acompañadas por pedidos de renuncias por parte de dirigentes allegados al kirchnerismo, tal es el caso de Andrés Larroque que apuntó contra los ministros de Economía, Martín Guzmán, Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y Trabajo, Claudio Moroni. Los principales apuntados por la situación económica del país.

El kirchnerismo también apuesta a marcar la agenda presentando proyectos de ley, acompañando algunos y desestimando otros que presenta el Ejecutivo. Imposibilitados, por lo menos por ahora, de desplazar a determinados funcionarios albertistas buscan un Ministerio de Economía paralelo y colegiado en el Congreso de la Nación.

DL con información de agencia Télam.