Aníbal Fernández: “El kirchnerismo está agotado, ahora será el peronismo contra La Cámpora”

El ex ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuestionó hoy a la agrupación kirchnerista La Cámpora y reavivó la interna en el frente opositor Unión por la Patria. “Me parece que el kirchnerismo como expresión está agotado; está usando ropas del peronismo que tiene que restituirlas”, aseguró en una entrevista para el canal de Youtube del abogado Leopoldo Pérez Obregón.

Y agregó: “Habrá que dar pelea cuando llegue el momento de aquellos que dicen representar a una parte del peronismo y nosotros (por el PJ), que representamos a otra parte. Me refiero con todas las letras a La Cámpora, será el peronismo contra La Cámpora y veremos quién de los dos tiene razón”.

Además, el ex titular de Seguridad de la Nación planteó la necesidad de purgar el partido y apuntó contra los dirigentes peronistas que sacaron “ventaja” de sus “relaciones familiares” en lo que calificó como sucesos “bochornosos”. “Eso hay que enfrentarlo y sacarlo definitivamente del movimiento”, indicó Fernández.

A ellos se suman también quienes se beneficiaron de su “cercanía” a la expresidenta Cristina Kirchner. “Andan por la vida con un discursito colgado al hombro... No hay elementos que me digan estos tipos laburan como perros, ninguno”, expresó. En este marco, criticó a los “jóvenes no tan jóvenes” de La Cámpora y aseguró que, a su edad, él ya contaba con dos carreras universitarias.

Con información de agencias.

