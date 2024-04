Anuncian un paro de trenes, subtes, aviones y puertos para el 6 de mayo en contra el impuesto a las Ganancias

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció un paro de transporte aéreo, terrestre y marítimo para el próximo lunes 6 de mayo, horas antes de aprobarse en general la Ley Bases en la Cámara de Diputados.

La decisión es en rechazo al capítulo fiscal que incluye la restitución del Impuesto a las Ganancias y la medida de fuerza fue confirmada por el secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid.

“El 6 de mayo en horas de mañana y cerca del mediodía, entre las 8 y las 11, se interrumpirán las actividades en el transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo en rechazo al acuerdo fiscal que nuevamente sanciona el impuesto a las Ganancias”, escribió Schmid en su cuenta de la red social X.

En declaraciones radiales, el dirigente sindical reveló que se realizarán “asambleas informativas” por lo que se interrumpirá el normal funcionamiento del transporte. En diálogo con El Destape Radio, confirmó que el paro de los trabajadores del transporte “ya está decidido: el 6 de mayo va a haber problemas con el transporte”.

“Va a haber conflicto si el Pacto Fiscal vuelve a afectar el bolsillo de los trabajadores”, señaló Schmid, al tiempo que remarcó que el impuesto a las Ganancias “generó problemas con todos los gobiernos, con Cristina, Macri, Alberto y ahora”.

Según el dirigente portuario, la acción gremial va a tener “consecuencias en los subterráneos, en los aviones, en el transporte de carga y toda la operatoria, el suministro de los hidrocarburos, los embarques de granos y los servicios de dragado y balizamiento”.

Además, en declaraciones a Radio Con Vos, Schmid dijo que desde su sector “históricamente hemos cuestionado” el punto del impuesto a las Ganancias. “Hemos batallado por diez años, creemos que el salario no debe ser gravado”, sostuvo. Y agregó: “No solamente está en juego esta situación; nosotros creemos que el trazado económico no es el adecuado. El ajuste no es el adecuado, el recorte sobre las cuentas fiscales sobre uno solo de los sectores, que son los asalariados, los jubilados y los sectores más vulnerables del país”, concluyó.

Ante esta situación, los servicios de colectivos, trenes, subtes y aviones no funcionarían este 6 de mayo. En este marco, también se suma la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF).

Con información de agencias.

IG