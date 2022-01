Argentina, China y las razones de una balanza comercial deficitaria

¿Por qué no se puede revertir la ecuación deficitaria en el comercio bilateral con China?

Nosotros aumentamos el 11 por ciento el año pasado con respecto al anterior el volumen comercial con China y llegando casi a los picos históricos, 19.000 millones de dólares pero con un déficit de 7 mil y pico de millones, producto de que exportamos granos y productos primarios e importamos productos manufacturados. El año pasado Chile superó con China los 60 mil millones de dólares de comercio bilateral y la balanza comercial es 25 mil millones a favor de Chile. ¿Producto de qué? Centralmente de que el 40 por ciento de las exportaciones es de cobre. Ese superávit también lo tienen Brasil y Perú por los minerales, por el hierro y por el oro. Ahí hay algo que no estamos viendo. Chile exporta 10 veces más vinos que Argentina, mucho más veces cereza, mucho más veces salmón, criaderos, mucho más veces cerdo. El tema es Argentina.

En Argentina hay un debate que pareciera no saldado entre posiciones irreconciliables. Usted lo sabe porque se vio con el rechazo al proyecto de granjas porcinas y ahora en Chubut con el rechazo a la minería.

Es que en algún momento nosotros vamos a tener que discutir el modelo productivo, porque si no podemos hacer granjas, entonces nos sube la carne, ni minerales ni hidrocarburos, ¿a qué nos dedicamos? ¿De dónde vienen las divisas para el desarrollo argentino?. Creo que vos tenés hoy la tecnología para hacer minería con el menor impacto posible al medio ambiente, pero además hay que ser realista: el litio es la electro movilidad y la posibilidad de disminuir la emisión de carbono. Lo mismo con el tema de la forestación. Tenemos en Misiones un montón de bosques forestales, no bosque nativos, que no los estamos usando y Argentina importa celulosa, cuando podríamos estar teniendo una fábrica de celulosa porque reemplaza al plástico. Hay que tener una mirada integral.

El nudo de las exportaciones hoy pasa por el complejo oleaginoso cerealero.

Pero rápidamente puede cambiar eso. ¿Por qué te digo lo de los minerales? Si vos hacés estas inversiones que te digo de los autos, la batería, ahí vas a tener un valor agregado. Brasil, Perú y Chile tienen superávit en la balanza comercial, porque comercian minerales. Si a los minerales nuestros, le buscamos valor agregado, ya está. Es lo que digo: en tres años, China va a ser nuestro principal socio comercial.

