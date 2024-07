Argentinos residentes en París declaran a Milei “persona no grata” con una acción artística

En París no esperan a Javier Milei con los brazos abiertos. Luego del repudio que levantaron familiares y abogados de desaparecidos franceses en la Argentina tras la reciente visita de diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros represores, en la capital de Francia aparecieron múltiples carteles contra el Presidente, que viajó este jueves para ser parte de la inauguración de los Juegos Olímpicos y encontrarse cara a cara con su par Emmanuel Macron.

Afiches que lo declaran “persona no grata” a Milei se vieron en distintos puntos de la ciudad como parte de una acción presencial que también se replicó de manera virtual del Colectivo Argentina en Lucha Paris, un grupo de migrantes argentinos que desde que asumió el libertario en el gobierno ya encabezó en Francia varias protestas contra su gestión, como por ejemplo cuestionando el DNU 70/23, el protocolo antipiquetes o la ley Bases.

“Mientras hambrea al país, enriquece espías y organiza la liberación de genocidas, Mil3i aún tiene tiempo para irse de gira con la tuya. Mañana va a andar por París, de visita con Karina en la apertura de los Juegos Olímpicos, y queremos dejarle mensajes a lo largo y ancho de la ciudad”, planteó el colectivo en sus redes sociales.

La intervención artística profundizó una campaña de colecta de firmas que lleva adelante la Assemblé de Citoyens Argentins en France para denunciar cualquier acercamiento entre Macron y Milei. El grupo de argentinos residentes en Francia le exigió al presidente local que se posicionara en relación con las políticas de extrema derecha de Milei. “Señor Emmanuel Macron, le pedimos que honre los valores de la República Francesa distanciándose de este gobierno que no respeta los derechos fundamentales. Los intereses de las empresas francesas no deben anteponerse al respeto de la soberanía y del medio ambiente en Argentina, ni en ningún otro lugar”, reclamaron en una carta pública.

Las protestas de los residentes se acotaron a la intervención callejera y en redes sociales porque en París hay un fuerte operativo de control policial por la inauguración de los Juegos Olímpicos, agendada para este viernes. Además del sinfín de deportistas que participarán del evento, Macron invitó a unos 130 presidentes. Entre ellos está Milei, que tendrá su primera reunión bilateral en Francia.

El clima local no es ameno para Milei porque ya causó un fuerte repudio la visita que seis diputados de La Libertad Avanza hicieron a un grupo de represores condenados por crímenes de lesa humanidad el 11 de julio. El martes pasado familiares y abogados de desaparecidos y desaparecidas franceses en la Argentina denunciaron la intención del Gobierno de liberar a Astiz, responsable de la desaparición de las religiosas Alice Domon y Léonie Duquet durante la dictadura argentina. Lo hicieron a través de una nota que lleva como título “Francia No Olvida”.

La abogada de los familiares de las víctimas Sophie Thonon-Wesfreid aseguró a este medio que desde el gobierno francés nunca respondieron una carta formal que le enviaron a Macron al Palacio del Elíseo para manifestar la preocupación por la acción de los diputados de Milei. El argumento de la Casa Rosada hasta ahora siempre fue que los legisladores actuaron “a título personal” y que su visita a Ezeiza “no representa a La Libertad Avanza”. El grupo de diputados estaba integrado por Beltrán Benedit –quien organizó la visita–, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta y María Fernanda Araujo. Este miércoles elDiarioAR encontró a Benedit y Montenegro de recorrida en La Rural, totalmente ajenos a la polémica.

“Hay una tradición francesa de tener una preocupación por los derechos humanos que resurge ahora pero no podemos hacer más que la nota que publicamos”, apuntó Thonon-Wesfreid, quien lamentó que por estos días no puede haber una protesta efectiva contra Milei en las calles de París: “La ciudad está sitiada por las fuerzas de seguridad. Una manifestación es totalmente imposible de realizar, además de que no la hubieran autorizada”.

Astiz fue condenado por contumacia en Francia el 16 de marzo de 1990 por la Cour d'Assises de París a cadena perpetua por la desaparición de las dos religiosas. También fue juzgado Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), otro de los once genocidas que los legisladores mileístas visitaron en Ezeiza. La abogada Thonon-Wesfreid exigió varias veces a la Justicia argentina la extradición de Astiz, pero siempre le rechazaron el recurso. Actualmente en la Justicia francesa se está llevando a cabo una investigación relativa a la desaparición, durante la dictadura argentina, de otros veinte ciudadanos franceses.

