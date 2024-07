Ajeno a la polémica por organizar una visita a Astiz, el diputado Benedit encabezó una recorrida por La Rural con otros libertarios

Luego de organizar hace dos semanas una visita a Alfredo Astiz en el penal de Ezeiza que generó una fuerte polémica que impactó en la Casa Rosada, el diputado Beltrán Benedit encabezó este miércoles una comitiva de legisladores de La Libertad Avanza por la exposición de La Rural en Palermo. La recorrida de los oficialistas ocurrió por la tarde, horas después de que Victoria Villarruel protagonizara en el mismo predio un almuerzo con la cúpula de la Sociedad Rural. El domingo está en agenda el discurso de Javier Milei con una fuerte expectativa por anuncios para el campo que pueda dar en su discurso.

A Benedit lo acompañaron por la feria agropecuaria sus pares de bancada Carlos Zapata, Bertie Benegas Lynch y Guillermo Montenegro, ex mano derecha de la vice y uno de los seis legisladores que el 11 de julio fueron a la cárcel de máxima seguridad para encontrarse con una decena de represores condenados por delitos de lesa humanidad.

El entrerriano había invitado a sus compañeros a La Rural con una nutrida agenda: además de caminar por el predio, se acercaron a una conferencia –que estaba fuera del cronograma oficial– titulada “Argentina potencia ambiental. Camino hacia la carbono neutralidad”, donde también hubo diputados de todo el arco político, como de la UCR, la Coalición Cívica y hasta de Unión por la Patria. Al caer la tarde los libertarios tenían acceso a un cocktail cerrado para invitados especiales.

La comitiva de La Libertad Avanza se movió a gusto por el predio. Benedit, Montenegro, Benegas Lynch y Zapato se sacaron varias fotos en el edificio donde la SRA tiene su sede social, en Juncal 4450, principalmente con el logo entidad agraria, que reza “Cultivar el suelo es servir a la patria”.

Allí Benedit se negó a hacer declaraciones a elDiarioAR. Solo dijo que guardará silencio por un tiempo y negó que su visita a Ezeiza haya sido polémica. De hecho, el encuentro con los represores trascendió la política local y generó repercusiones internacionales: familiares de desaparecidos franceses denunciaron que Milei busca liberar a Astiz, justo cuando el Presidente viaja a Francia para reunirse con Emmanuel Macron en el marco de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Durante la dictadura, el ex oficial de la Marina secuestró a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.

Benedit fue una especie de anfitrión de la visita legislativa en la feria agrícola porque conoce el paño: es empresario del rubro, fue titular de la SRA en su provincia y actualmente es vicepresidente de la comisión de Agricultura en la Cámara baja. El fin de semana se había mostrado muy activo en el grupo de WhatsApp que tiene la bancada libertaria –el mismo donde organizó la visita a Ezeiza– para invitar a sus compañeros a La Rural.

El martes el diputado oficialista informó en ese chat quiénes finalmente habían confirmado su presencia. En ese mensaje dio una nota interesante. “Victori V estar terminando el almuerzo 14,30 por ahí se suma , la invitan (sic.)”, escribió en referencia a la visita que tenía programada más temprano la vicepresidenta. Finalmente no hubo encuentro porque la titular del Senado se limitó al almuerzo con la cúpula de la SRA y luego visitó un stand sobre Malvinas. Se retiró del predio antes de las 15.

Los movimientos de Benedit demuestran que ni desde la Casa Rosada ni de Diputados le recriminaron haber organizado la visita a Astiz y otros genocidas. Hasta ahora las declaraciones públicas del vocero presidencial Manuel Adorni o del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aseguraron que el viaje a Ezeiza se trató “de una decisión personal”. Este medio contó también que el fin de semana compartió en un chat que integran Karina Milei y Guillermo Francos un video negacionista sobre la dictacura.

Sin embargo las presiones para que se tomen medidas al respecto existen: la oposición en Diputados, tanto la aliada del PRO, la UCR y el bloque de Miguel Pichetto, como del kirchnerismo, le exigió a Menem que aplique sanciones disciplinarias para el grupo de diputados que fue a Ezeiza. Ayer Unión por la Patria volvió a reclamarle a Menem que brinde detalles de cómo la Cámara baja autorizó ese viaje en un auto oficial. Por otro lado, la Justicia exhortó a Patricia Bullrich, como responsable máxima del Servicio Penitenciario Federal, a que explique los pormenores de la autorización para que los seis diputados visiten la cárcel. Aún el Ministerio de Seguridad no contestó ese requerimiento, supo elDiarioAr de fuentes oficiales.

En la comitiva a Ezeiza estuvieron Benedit y Montenegro, y las diputadas libertarias Rocío Bonacci, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta y María Fernanda Araujo. No solo vieron a Astiz, sino que también se encontraron con los represores Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE), Juan Agustín Oyarzábal Navarro (ex oficial de la policía de Mendoza), Juan Manuel Cordero (represor uruguayo), Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe), Miguel Angel Britos (expolicía) y Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda).

DM/MC