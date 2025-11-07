Aún sin asumir, Santilli comienza la ronda de reuniones con gobernadores aliados: recibe a Torres y Jalil

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá hoy en la Casa Rosada con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y Catamarca, Raúl Jalil, como parte de los encuentros que mantendrá con distintos mandatarios provinciales para buscar acuerdos sobre el Presupuesto 2026.

La serie de reuniones continuará el lunes, con encuentros de Santilli con los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta). Trascendió que además participará Manuel Adorni, ya como jefe de Gabinete.

Santilli había dicho que su primera tarea en el cargo, para el que todavía no asumió, sería “ir a ver a los gobernadores” para alcanzar consensos necesarios sobre “las reformas que necesita el país”.

El dirigente originario del PRO no había participado de la reciente cumbre del presidente Milei con 20 de los 24 gobernadores tras el rotundo triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, ya que ese encuentro había sido organizado por los entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y ministro del Interior, Lisandro Catalán, ambos afuera hoy de esos cargos.

En aquel encuentro, el mandatario habló con los gobernadores de las llamadas “reformas de segunda generación” que buscará impulsar en el Congreso, entre ellas las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

Ahora, Santilli busca ponerle al frente de las tratativas con los mandatarios provinciales, que influyen en un número clave de diputados y senadores nacionales.

Por su parte, los gobernadores tiene varios reclamos hacia la Rosada, aunque encabezan los giros de fondos por coparticipación y las obras de infraestructura.

El designado titular de Interior aún no renunció a su banca y se desconoce si lo hará antes del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio legislativo.

Con información de agencia NA

MC