“Estoy muy orgulloso”: la reacción de Colapinto por su renovación en Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular de la escudería francesa Alpine de Fórmula 1 y expresó su emoción por la noticia: “Estoy muy orgulloso”.

La confirmación de su continuidad en la categoría reina del automovilismo llegó este viernes por la mañana, a través de una publicación de la cuenta oficial de Alpine.

La publicación de Alpine estuvo acompañada por unas declaraciones de Colapinto, quien reconoció que “ha sido un camino largo y difícil”, y confesó que “estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de volver a pilotar con este equipo en 2026. Tener tantos aficionados acompañándome en este viaje es la razón por la que competimos, y el año que viene, cuando se reinicie la Fórmula 1, esperamos poder brindarles a todos nuestros seguidores un motivo para sonreír y celebrar. ¡Vamos Alpine!”.

Si bien este año Alpine le dio el peor coche de la parrilla a Colapinto, se espera que de cara al 2026 hayan varias mejoras, ya que están apuntando todos sus cañones al desarrollo del modelo para la próxima temporada.

Una temporada compleja

La temporada para Colapinto comenzó de manera accidentada en el GP de Emilia-Romaña, donde chocó en la clasificación, para luego terminar 16° en la carrera.

Luego llegó el GP de Mónaco, en el que tuvo actuaciones flojísimas durante las prácticas libres y en la clasificación, aunque en la carrera mejoró mucho y gracias a una buena estrategia pudo escalar hasta el decimotercer lugar.

Más tarde llegaron los Grandes Premios de España, Canadá y Austria, en los que cruzó la bandera a cuadros 15°, 13° y 15°, respectivamente.

Uno de los episodios más tristes en la temporada del argentino se dio en el GP de Gran Bretaña, ya que no pudo largar en la carrera por problemas en la caja de cambios, probablemente producto del accidente que había tenido en la clasificación.

A partir de allí se comenzó a notar mucho la diferencia entre el resto de los monoplazas y el Alpine, que es por amplia diferencia el peor auto de la parrilla. En las últimas ocho carreras, el argentino finalizó entre los últimos cinco en siete de ellas, aunque igualó mucho el nivel de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien últimamente sufre mucho para terminar por delante suyo.

La mejor carrera del argentino esta temporada se dio en el GP de Países Bajos, donde terminó undécimo y a solo una posición de la zona de puntos. Durante dicho Gran premio se dio una situación polémica en el final, ya que Alpine tardó mucho en darle la orden a Gasly para que deje pasar a Colapinto, quien venía con neumáticos nuevos y mucho mejor ritmo, impidiendo de esta manera que el pilarense terminara entre los diez primeros.

Los resultados de Colapinto este año en la Fórmula 1