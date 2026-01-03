George Clooney le responde a Trump tras las críticas del presidente: “Volveremos a hacer grande a América en noviembre”

George Clooney le respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se burló de él y su pareja tras obtener estos y los dos hijos de ambos la nacionalidad francesa. “Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre”, dijo el célebre actor en una declaración publicada en el medio The Hollywood Reporter.

Clooney, uno de los actores más famosos del planeta, su mujer Amal Alamuddin, nacida en el Líbano, y sus dos hijos en común, Ella y Alexander, ambos nacidos en el Reino Unido, obtuvieron recientemente la nacionalidad francesa por decreto, según consta en el Diario Oficial de la República francesa en un decreto aprobado el pasado 26 de diciembre.

La familia Clooney-Amal adquirió en 2021 una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, en el departamento del Var, en el sudeste de Francia, y además el actor fue condecorado en 2016 como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en Francia. Otra conocida figura del cine, el director estadounidense Jim Jarmusch reveló hace unos días que está en trámites para obtener la nacionalidad francesa.

“Me gustaría tener otro lugar donde poder evadirme de los Estados Unidos… Y además Francia, París y la cultura francesa están anclados en mí”, dijo recientemente a la radio pública France Inter Jarmusch, realizador de Strangers in Paradise (1984) y Coffee Cigarettes (2003).

Elecciones 'mid-term' en noviembre

En noviembre se celebran en Estados Unidos las elecciones mid-term (esto es de mitad de mandato) y el partido demócrata apunta como ganador, según encuestas de YouGov o Big Data Poll citadas por The New York Times. Aprovechando esta cita electoral, Clooney hace un juego de palabras con el eslogan Make America Great Again (Hagamos América grande de nuevo), y que es el lema de Trump desde las elecciones de 2016 y el acrónimo de MAGA.

Trump arremetió en las últimas horas en la red de ultraderecha Truth Social contra Clooney y su mujer con un largo mensaje, en el que se refirió a ambos como “dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos”. Seguidamente añadió que “se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, muy similar a la que tuvimos con sleepy Joe Biden”.

Durante la promoción de Jay Kelly, su nueva película, Clooney habló abiertamente sobre Estados Unidos y sobre la cadena de televisión pública, la CBS, que estuvo en el centro de su segunda película como director Good Night, and Good Luck. “Bari Weiss [editora jefe del canal] está desmantelando CBS News ahora mismo”, declaró Clooney, cuya familia paterna siempre estuvo muy ligada a la televisión pública estadounidense.

Su padre, Nicholas Clooney es un periodista, presentador de noticias muy querido en el país, y lo mismo sucede con su tía Rose Mary Clooney, legendaria cantante y presentadora y que fue una de las primeras estrellas de la televisión en Estados Unidos.

“¿Me preocupan los estudios de cine? Claro. Es mi negocio, pero mi principal lealtad es hacia mi país”, dijo Clooney en otra entrevista. “Me preocupa mucho más cómo nos informamos y cómo vamos a discernir la realidad sin una prensa que funcione”, remarcó.

elDiarioes Cultura / EFE