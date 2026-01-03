Efemérides del 3 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 3 de enero incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy.

La activista ambiental Greta Thunberg cumple 23 años. Nacida en Estocolmo en 2003, la joven comenzó en septiembre de 2018 una protesta semanal delante del Parlamento sueco para reclamar acciones contra el cambio climático, un ejemplo que meses después fue seguido por miles de jóvenes de todo el mundo y que dio lugar al movimiento global “Fridays for Future”.

Luego de 251 semanas en las que hizo esta acción, Thunberg dejó de hacerlas en junio de 2023, luego de haberse graduado. Lo que empezó como una manifestación individual la llevó a hablar para líderes globales en distintos foros y conferencias como el Foro Económico Mundial y distintas ediciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Por eso se mantiene como una de las voces globales en pos de medidas más profundas para cambiar los métodos de producción basados en combustible fósil, así como otras acciones del ser humano que la ciencia relaciona con el cambio climático que actualmente atraviesa la Tierra.

3 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

106 a.C. – Nace el político y filósofo romano Marco Tulio Cicerón.

1892 – Nace el escritor y lingüista británico J. R. R. Tolkien, autor de la saga de El Señor de los Anillos.

1926 – Nace el compositor, productor e ingeniero de sonido británico George Martin, conocido como “el quinto Beatle”.

1929 – Nace el cineasta italiano Sergio Leone.

1945 – Nace el músico estadounidense Stephen Stills, integrante de Crosby, Stills, Nash & Young.

1946 – Nace el músico británico John Paul Jones, miembro de Led Zeppelin.

1951 – Nace la periodista y escritora española Rosa Montero.

1956 – Nace el periodista y locutor argentino Eduardo Aliverti.

1956 – Nace el actor y cineasta estadounidense Mel Gibson.

1969 – Nace el expiloto de automovilismo alemán Michael Schumacher. Fue siete veces campeón en Fórmula 1.

1969 – Nace el músico y actor argentino Antonio Birabent.

1969 – Nace el músico y escritor argentino Adrián Dárgelos, líder de Babasónicos.

1976 – Nace el actor y cineasta uruguayo Daniel Hendler.

1987 – Fallece el cineasta argentino Rodolfo Kuhn.

1987 – Aretha Franklin ingresa en el Salón de la Fama del Rock y se convierte en la primera mujer en hacerlo.

2003 – Nace la activista medioambiental sueca Greta Thunberg.

2005 – Fallece el periodista y conductor argentino Néstor Ibarra.

