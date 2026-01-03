Dos detenidos en Mendoza por difundir mensajes antisemitas, promover ideología neonazi y amenazar de muerte a Javier Milei

Dos hombres fueron detenidos en Mendoza en el marco de una investigación federal por la difusión de mensajes discriminatorios, apología del odio y amenazas contra el presidente Javier Milei. La causa se vincula a la propagación de contenidos antisemitas y de ideología neonazi a través de redes sociales, lo que encendió alertas por posibles riesgos asociados al extremismo violento.

La investigación se inició en octubre, luego de un informe de inteligencia criminal que advirtió posibles violaciones a la Ley 23.592, que sanciona los actos discriminatorios. A partir de ese material, la Justicia Federal ordenó profundizar las tareas para identificar a los responsables de las publicaciones.

En el marco de las pesquisas, los investigadores analizaron perfiles y publicaciones en redes sociales mediante técnicas de inteligencia de fuentes abiertas. Ese trabajo permitió vincular los mensajes con dos personas domiciliadas en los departamentos de Guaymallén y Godoy Cruz, lo que derivó en la autorización judicial para realizar allanamientos simultáneos.

Los procedimientos se llevaron a cabo en una vivienda del distrito Villanueva, en el departamento de Guaymallén, y en un departamento del barrio Paulo VI, en Godoy Cruz, según consignó MDZol. Allí fueron detenidos dos hombres, de 37 y 43 años, ambos argentinos.

Durante los operativos, se secuestraron armas de fuego de distintos calibres, municiones, un cargador, teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa. Además, los efectivos incautaron objetos con simbología asociada a la extrema derecha y al nazismo, que quedaron incorporados como evidencia.

Tras las detenciones, los sospechosos fueron trasladados a dependencias de la Policía Federal Argentina, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal y del Juzgado Federal N.º 1 de Mendoza, que continúa con la investigación. Las armas fueron remitidas a la Justicia provincial, mientras avanza el análisis del material digital secuestrado para determinar el alcance de las amenazas y las eventuales responsabilidades penales.

Con información de medios

JIB