Patricia Bullrich será presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, será jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, según confirmó la propiafuncionaria, quien agradeció su designación al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Muchas gracias por confiar en mí para encabezar el bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, agregó Bullrich.

Patricia Bullrich conducirá desde el 10 de diciembre un bloque de 20 senadores y tendrá la difícil misión de trabajar para alcanzar acuerdos en torno a proyectos claves para el Gobierno como el Presupuesto 2026, y las reformas laboral y tributaria que el Gobierno enviará en sesiones extraordinarias.

Por su parte, el presidente actual del bloque de LLA, Ezequiel Atauche, señaló que “ha sido un orgullo presidir el bloque durante estos dos años y sé que junto a Patricia Bullrich trabajaremos de sol a sol para avanzar en los acuerdos que Argentina necesita para ser grande otra vez”.

En la red social X, el senador jujeño sostuvo que “hace dos años quienes formamos parte del proyecto político de Milei asumimos el compromiso de gobernar la Argentina. Hoy ese camino da un nuevo paso con Bullrich”.

Y agregó que la senadora electa “sea una pieza fundamental del nuevo Congreso y confío en su liderazgo para enfrentar las transformaciones que se vienen”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB