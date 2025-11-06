Finalizó la primera audiencia de la Causa Cuadernos: el juicio continúa el jueves que viene

La primera audiencia de la Causa Cuadernos, por la que son juzgados la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 86 acusados, finalizó la tarde de este jueves minutos antes de las 15.

Se celebró de manera remota con la lectura de la acusación fiscal por los delitos de asociación ilícita y cohecho ante el Tribunal Oral Federal 7. La exmandataria se conectó vía Zoom y fue obligada por los jueces a mostrarse en cámara.

“Se da inicio a este juicio oral y público”, anunció el presidente del tribunal, Enrique Médez Signori, luego de haber comprobado la presencia en el megazoom de los 87 acusados, entre ellos medio centenar de empresarios, sus abogados, la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Comenzó así la lectura íntegra del requerimiento de elevación a juicio del fiscal que instruyó el caso, Carlos Stornelli: llegaron a enumerarle a la expresidenta 40 de los casos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios de los que la acusación la considera coautora en su carácter de beneficiaria final.

Los jueces Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli se conectaron desde una sala de audiencias del Palacio de Justicia en Talcahuano 550, donde ese tribunal tiene su sede y donde minutos antes permitieron el acceso de reporteros gráficos para tomar imágenes.

Con todas las partes ya en el Zoom, se inició la lectura interrumpida a los pocos minutos por el juez Méndez Signori porque no todos los acusados se dejaban ver ante las cámaras, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner.

“Advierto que no todos los imputados aparecen en cámara. El Tribunal debe velar por la presencia de todos. Les pido a las personas que no aparecen en cámara que lo hagan y arbitren las medidas necesarias para que yo los pueda ver”, expresó el juez.

Entonces la expresidenta se mostró en la imagen junto a su abogado Carlos Beraldi desde el departamento de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario de seis años por administración fraudulenta en el caso Vialidad.

La secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola, comenzó la lectura del requerimiento que narra cómo se inició la causa y el detalle de acusaciones a la expresidenta como coautora en relación a, por lo menos, 40 hechos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios a entonces funcionarios de su gobierno como Roberto Baratta y José López, también juzgados en un total de 87 acusados.

A lo largo de la jornada se escucharon los cargos que pesan contra los acusados en la causa principal, la 9608 abierta en 2018, cuando el fallecido juez federal Claudio Bonadio ordenó medidas en base al dictamen de impulso de la investigación resuelto por Stornelli.

En ese juzgado tramitaba la causa por delitos con la compra de gas licuado en el kirchnerismo y había declarado Hilda Horowitz, la exesposa del remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos, y quien se presentó para decir que tenía información.

Según la acusación, Centeno, temeroso de ser allanado, entregó a un amigo, Jorge Bacigalupo, una caja de cartón con los ocho cuadernos y otros documentos, todo lo cual recibió de manos de este último el periodista Diego Cabot a principios de 2018, según la causa judicial.

El periodista llevó la evidencia a Comodoro Py en el marco de esta causa ya abierta y Bonadio resolvió iniciar una nueva investigación.

Todo eso se repasó en la lectura de la acusación trasmitida por el canal de Youtube del Poder Judicial

Acusada de ser “jefa” de la asociación ilícita

La primera jornada del juicio, que duró cuatro horas, comenzó con la lectura de la acusación. Allí se leyó la imputación formal contra CFK: “Quedó demostrado que intervino en la asociación ilícita en carácter de jefa”. La acusación sostiene que Néstor y Cristina Kirchner fueron los jefes de la organización que recaudaba sobornos de contratistas del Estado.

Horas antes del inicio, Cristina Fernández de Kirchner calificó el proceso desde su cuenta de X como un “escandaloso bodrio judicial” y un “show” para “distraer la atención”.

En una postura diametralmente opuesta, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, afirmó: “Llevo más de 30 años como fiscal, nunca vi tantos elementos probatorios”. En la misma línea, el fiscal Carlos Stornelli recordó que “hay relatos de que los Kirchner no subían al helicóptero hasta que no llegaban los bolsos con dólares”.

El juicio continuará el próximo jueves, ya que en la primera audiencia solo se leyeron 132 de las 678 páginas de la acusación principal.

Con información de la agencia NA