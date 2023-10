Atentado a Cristina Kirchner: piden el secuestro de todos los dispositivos de Milman

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó hoy el secuestro de todos los dispositivos electrónicos que el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, utilizó antes del atentado a la ex mandataria. “Entre esos dispositivos debería haber, al menos, dos celulares que Milman sí tenía activos al momento del atentado y en los meses anteriores y posteriores”, indicaron los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira.

En ese mismo escrito, los letrados apuntaron contra la jueza María Eugenia Capuchetti por haber rechazado la medida anteriormente bajo el argumento de que “aún estaba pendiente la resolución del recurso de casación de Milman vinculado con el peritaje del celular”, cuando tanto la querella como la fiscalía habían pedido la incautación correspondiente. Ayer, el Tribunal decidió desestimar el planteo de la defensa por lo que se procederá al análisis del celular entregado por el propio legislador ante la Justicia.

Para los abogados de la vicepresidenta, dicho aparato “sólo aparecía como vinculado con la línea de Milman a partir del 18 de noviembre de 2022”, una fecha posterior al ataque a la ex mandataria que sucedió el 1 de septiembre del año pasado. “Esta fecha, además, es coincidente con el momento en que Ivana Bohdziewicz situó la maniobra de ocultamiento de información de Milman y su perito”, agregaron.

No resulta menor, además, que el dispositivo entregado a la Justicia es un IPhone 14 Pro Max, un modelo que salió a la venta luego de que ocurriera el atentado. Este celular no puede ser abierto con la tecnología disponible actualmente, sin que se conozca la contraseña correspondiente, una información que el diputado no compartió.

Milman quedó involucrado en la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner por las declaraciones del asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, que aseguró haber escuchado al legislado referirse al atentado antes de que sucediera. “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, habría dicho el dirigente opositor en el bar Casablanca el 30 de agosto en un encuentro con dos asesoras que ya declararon y negaron tal conversación.

ACM con información de agencias.