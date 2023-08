Otra baja en el gabinete porteño: renunció el titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad

Después de que María Migliore abandonara su cargo como ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, otro funcionario del gobierno porteño renunció este miércoles. Se trata del titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), Christian Werle.

Formula "PRO pura" para retener la Ciudad: Jorge Macri eligió a Clara Muzzio como su vice

Más

Al igual que Migliore, el funcionario tenía mayor afinidad con el precandidato Martín Lousteau, quien perdió la interna para jefe de Gobierno ante Jorge Macri por 18.000 votos. De hecho, integró la lista de precandidatos a legisladores porteños del dirigente radical y ex ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del pasado 13 de agosto.

El triunfo del ex intendente de Vicente López está provocando una fuerte reorganización del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, sacudido también por la designación de la Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio, como candidata a vice jefa de Gobierno por Juntos por el Cambio. Según trascendió luego de conocida la elección de compañera de fórmula del ex presidente, la Unión Cívica Radical (UCR) no fue consultada sobre esta decisión. Recibieron la noticia vía redes sociales.

Werle había ingresado a la administración pública porteña en 2015 como asesor de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Un año más tarde, el politólogo de la Universidad Católica Argentina (UCA) entró al IVC como Jefe de Gabinete en la Subsecretaría de Proyectos y Obras. Antes de asumir como presidente del organismo encargado de diseñar la política habitacional de la Ciudad, también se desempeñó como jefe de asesores de Migliore.

Con información de agencias.