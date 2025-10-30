Bessent celebró el “éxito electoral por una abrumadora mayoría” de Milei y el Presidente le agradeció “su apoyo incondicional”

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, publicó un duro mensaje en la red social X dirigido a las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, a quienes calificó de “fracasadas” por su rol en la política estadounidense y su oposición a líderes como el presidente argentino Javier Milei.

“Usted no logró frustrar el éxito electoral de uno de nuestros grandes aliados en América Latina, el presidente Javier Milei. Ganó por una abrumadora mayoría, con los miembros más pobres de la sociedad votando por la libertad económica”, escribió Bessent, en un mensaje que rápidamente se viralizó.

En su tuit, el economista sostuvo que la idea de “libertad económica” resulta “particularmente anatema para la senadora Warren, la peronista estadounidense residente en el Senado”.

Además, criticó la incapacidad del Congreso demócrata para reabrir el gobierno y advirtió sobre el impacto en el sector agrícola.

“No lograron reabrir el gobierno, impidiendo los esfuerzos de nuestra Administración para brindar ayuda a los agricultores estadounidenses”, agregó, señalando que la falta de acción podría perjudicar las próximas cosechas.

Bessent también incluyó una referencia al presidente Donald Trump, al remarcar que “como muestra la foto adjunta, @POTUS está en Asia demostrando lo que significa un liderazgo estadounidense exitoso”, y anticipó que el encuentro con el mandatario chino Xi Jinping traería “una victoria rotunda para nuestros grandes agricultores”.

El economista cerró su publicación con una advertencia a las senadoras: “Si deciden seguir contribuyendo a su legado de fracaso votando a favor de mantener el gobierno cerrado durante las próximas vacaciones de Acción de Gracias, ambos deberían avergonzarse”.

Finalmente, destacó el papel del vínculo con la Argentina y remarcó que “el puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense”.

El posteo de Milei

Este jueves, Milei le agradeció a Bessent sus palabras: “Gracias, Scott Bessent, por sus amables palabras y su apoyo incondicional. El pueblo argentino se ha manifestado con contundencia a favor de la libertad económica y la prosperidad, y agradecemos este reconocimiento. Esperamos continuar trabajando juntos, guiados por los principios de la libertad, para impulsar un crecimiento sin precedentes en nuestro hemisferio. Me alegra saber que pronto volverá a visitar Argentina. Esperamos su llegada con mucha ilusión y le daremos la bienvenida con los brazos abiertos”, escribió el mandatario en su cuenta personal de X.

Con información de agencias.

