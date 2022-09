Bolsonaro: “A pesar de mis diferencias con la vice argentina, no le deseo eso”

El presidente Jair Bolsonaro sugirió que le pueden cargar sobre “sus espaldas” el “problema” del ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el jueves por la noche. Hasta ahora, el jefe de Estado había evitado cualquier declaración oficial sobre el tema, pero aprovechó su discurso en Porto Alegre, en una exposición agropecuaria, para mencionar el episodio. Dijo, literalmente, “envié una notita. Lo lamento. Ahora, cuando me agredieron con un cuchillazo, hubo gente que se alegró por allí. Lamento, pero ya hay gente que quiere cargar ese problema sobre mis espaldas”. Luego siguió en estos términos: “por suerte el agresor no sabía disparar con un arma. Si supiera, habría tenido éxito”.

“A pesar de mis diferencias con la vice argentina, no le deseo eso. Espero que el hecho sea correctamente investigado. Y afortunadamente el tipo no sabía manipular armas de fuego, si supiera, hubiera tenido éxito en su intento”, dijo Bolsonaro al diario Correio de Povo, en la exposición agrícola Expointer en Esteio, estado de Río Grande do Sul, limítrofe con Argentina y Uruguay, donde defendió que la población pueda adquirir armamento libremente.

El atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner tuvo repercusión inmediata en los medios brasileños. Las primeras informaciones aparecieron la noche del jueves minutos después de los acontecimientos. Y por la magnitud que adquirió el caso, este llegó a opacar la noticia principal del momento para los medios locales: la publicación de una nueva encuesta sobre las elecciones presidenciales en Brasil.

Lo más llamativo de esa cobertura, que continúa intensa en tiempo real desde esta mañana, es el foco de los títulos: le asignan al atacante la nacionalidad brasileña, pese a registrar que el joven de 35 años aterrizó en Buenos Aires en 1993, cuando era un niño de 6 años. Y si tiene la nacionalidad argentina es por derecho propio: su madre es argentina, aunque su padre, Fernando Ernesto, sea chileno.

El diario Estado de Sao Paulo (www.estadao.com.br) confirmó hace una hora que Fernando “intentó tirar contra la vicepresidenta delante de la casa de ella en el barrio Recoleta” y luego consigna que la Policía Federal Argentina “secuestró esta mañana al menos 100 balas calibre 9 milímetros y una notebook” en la casa del hombre. El diario O Globo optó por un título político: “Después del atentado a Cristina, el gobierno argentino destaca el ”milagro“ y ve tabla de salvación para los desafíos políticos y sociales”. El medio señala que “la tentativa de asesinato instaló, definitivamente, a la vicepresidenta en el centro de la escena política nacional”. Y advierte Globo: “Ahora, además de los procesos judiciales, cualquier otro asunto, desde la inflación descontrolada hasta el aumento importante de la pobreza, debe pasar a un segundo plano”.

El site UOL (www.uol.com.br) se hace eco, en su portada y como primerísima noticia, de la declaración de feriado nacional por parte de Alberto Fernández. Afirma que el presidente “Convoca actos en defensa de Cristina y la oposición ve oportunismo político”. Pero también subraya: “Lula, Ciro (Gomes) y (Simone) Tebet se solidarizan con Kirchner. Bolsonaro no comenta”, antes de que se conocieran las declaraciones del presidente. Los cuatro son candidatos en disputa por el sillón presidencial; pero mientras los tres primeros tomaron nota del atentado, con indisimulada preocupación, el actual jefe de Estado optó por el silencio, pese a haber sufrido él mismo en septiembre de 2018 un ataque que casi le costó la vida. Quien sí estableció ese paralelismo fue el canciller de Brasil Carlos França, al recordar el asalto con cuchillo de la que fue víctima JMB en Juiz de Fora (Minas Gerais) durante su campaña electoral.

El ministro subrayó: “Creo que es un acto injustificable que merece una investigación rigurosa. Repudiamos la intolerancia política de la cual el presidente de Brasil fue víctima en 2018”.

El ex vicepresidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó al atacante como “fascista delincuente” y reclamo que “el autor sufra todas las consecuencias legales. Esa violencia y el odio político que viene siendo estimulado por algunos es una amenaza a la democracia de la región. Los demócratas del mundo no podemos tolerar cualquier violencia en las divergencias políticas”. Según Ciro Gomes, el tercer candidato con fuerza electoral (9% de intenciones de voto), sostuvo: “El atentado frustrado contra Cristina Kirchner por poco no transforma en lluvia de sangre a la nube de odio que se propaga por nuestro continente”.

Para el jurista brasileño Walter Maierovitch, que preside el Instituto Giovanni Falcone, la embestida con arma de fuego contra CFK, revela el crecimiento del fascismo en el mundo. “Lo que está sucediendo es que el fascismo está en marcha” previno. Según el ex juez, “Mussolini tenía una tropa que agredía, golpeaba y amenazaba. Ese tipo de intolerancia, de no aceptar a quien piensa diferente, no tiene más límites fronterizos y se va expandiendo”. Maierovitch se cuestionó: “¿Cómo proteger la democracia? Para eso se precisa tener justicia rápida”.

Algunos medios se hicieron eco del Twitter de Patricia Bullrich contra Alberto Fernández a quien acusó de “jugar con fuego en vez de investigar seriamente un caso grave…Convierte una violencia personal en jugada política”. Pero los diarios también subrayan el acto en el. Senado en que senadores y diputados oficialistas y de la oposición se unieron en una fotos y dieron su solidaridad a la vicepresidenta.

