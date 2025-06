Bullrich defendió al policía que baleó al nene Thiago Correa y culpó a los ladrones: “Fue legítima defensa”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respaldó este martes al policía federal que disparó accidentalmente a un niño de 7 años durante un tiroteo con delincuentes armados en La Matanza, y sostuvo que “los culpables son los ladrones”.

“La acción del policía fue de legítima defensa”, sostuvo Bullrich en conferencia de prensa, al referirse al estado crítico en el que se encuentra Thiago Benjamín Correa Medina, quien recibió un disparo en la cabeza en medio del enfrentamiento.

El hecho ocurrió cuando cuatro delincuentes intentaron asaltar a un efectivo de la Policía Federal Argentina que se encontraba franco de servicio en la localidad de Villa Madero. El oficial respondió con su arma reglamentaria y en medio del tiroteo, una bala impactó en el niño, que estaba con su padre.

Bullrich remarcó que “no se puede juzgar a un agente que actuó para defenderse” y afirmó que “los únicos responsables de esta tragedia son los delincuentes que desataron el tiroteo”.

En este sentido, la titular de la cartera de Seguridad apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la ola de robas que se vive en el distrito: “Él es quien debe brindar seguridad y se tiene que hacer cargo”.

“Esto hecho no se trata de una casualidad, hubo una causalidad. La causa por la que Thiago está en esa situación es porque estos cuatro delincuentes salieron a robarle la vida. La acción de los ladrones es de agresión”, añadió la funcionaria.

Bullrich indicó que pedirá a la Justicia que modifique la carátula de la investigación a tentativa del homicidio: “Es la posición del gobierno nacional”.

La calificación del caso actual es “tentativa de robo por ser en el lugar poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede darse por acreditado, sumado a homicidio y lesiones graves”.

La ministra consideró que “el ayudante (Facundo Daniel) Aguilar estaba preparado para usar su arma reglamentaria”, por lo que, de acuerdo a su relato, “está claro, que al haber utilizado la pistola y uno de los delincuentes terminó muerto y otros dos heridos, es porque el policía tenía las condiciones concretas de tiro para no dejar que esos delincuentes se fueran impunemente como si nada hubiese pasado”.

El ladrón asesinado fue identificado como Brandon Corpus, de 18 años, que recibió un total de 18 disparos, al tiempo que mientras que su compañero, Uriel Leiva, fue baleado a la altura del abdomen y su pronóstico es reservado.

La investigación quedó en manos de la UFI Temática Homicidio Departamental y el fiscal dispuso la aprehensión del efectivo Aguilar por el delito de exceso de legítima defensa.

Según algunos medios, el menor habría sido diagnosticado con muerte cerebral. Está internado en el Hospital de Niños de San Justo.

El hecho se produjo alrededor de las 22.30 en la intersección de avenida Crovara y Madrid. Según relató Fabián, el papá de Thiago, “cuando escuché los disparos intenté tirarlo al piso, pero ya le había impactado una bala”.

“Cuando le da el impacto y lo tengo en mis brazos, me dice ‘pá’ y ya no dijo más nada. Empecé a gritar ‘ayuda’ y apareció un auto con un hombre que no conozco y me llevó al hospital”, añadió en declaraciones a la prensa.

El efectivo involucrado se encuentra detenido por orden del fiscal Diego Rulli, acusado de exceso en la legítima defensa. En el enfrentamiento murió uno de los delincuentes y otros dos resultaron heridos. El cuarto logró escapar.

Con información de la agencia NA