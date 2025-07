Identifican al prefecto que disparó en el ojo a Jonathan Navarro en la represión del 12 de marzo

La represión de las fuerzas federales del 12 de marzo en la zona del Congreso no solo dejó al fotógrafo Pablo Grillo gravemente herido sino también a Jonathan Navarro, un trabajador de 33 años e hincha de Chacarita que perdió la visión de un ojo por el impacto de una bala de goma. Más de cuatro meses después, este lunes una investigación independiente logró identificar al gendarme que disparó contra Navarro directamente a la cara.

La reconstrucción la realizó la plataforma Mapa de la Policía. Por el cruce de las cámaras de monitoreo urbano y videos y fotos aportadas por manifestantes, testigos y reporteros independientes lograron dar con el efectivo de la Prefectura que hizo el disparo. Aún se desconoce el nombre del agente, pero el material ya forma parte de la causa judicial que investiga la feroz represión de esa jornada.

Mapa de la Policía es la misma plataforma que en su momento logró dar con el cabo de la Gendarmería Héctor Guerrero como autor material del disparo del proyectil de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Grillo. Por el hecho la jueza María Servini citó a declaración indagatoria al gendarme para el próximo 2 de septiembre.

Cómo identificaron al prefecto

El prefecto que atacó a Navarro fue identificado por varios elementos: el color naranja del rifle BYRNA TCR que portaba, una marca blanca en su casco, protecciones de antebrazo colgando de la cintura y un guante negro en una mano. La represión contra el hincha de Chacarita fue sobre la Avenida Rivadavia, cerca del cruce con Rodríguez Peña, apenas minutos después de que en el otro costado de la plaza del Congreso, sobre Yrigoyen y Solís cayó gravemente herido Grillo.

El material más elocuente lo aportó una de las grabaciones de la cámara “Domo Entre Ríos”, ubicada en el Congreso de la Nación: en la filmación se distingue a un agente de Prefectura de pie detrás de la primera línea represiva, apuntando directamente a la cara de Navarro.

Según Mapa de la Policía, el rifle táctico disuasivo BYRNA TCR es un arma que lanza proyectiles neumáticos con gas pimienta a velocidades de hasta 300 km/h y está equipada con una mira para disparos de larga distancia. El manual de uso de este armamento prohíbe explícitamente apuntar a zonas sensibles como la cabeza o el rostro. El disparo habría sido a no más de cuatro metros de distancia.

El operativo de Prefectura del 12 de marzo estuvo al mando del Prefecto Mayor Héctor Cabrera, jefe del grupo Albatros, quien reportaba al comando unificado liderado por Patricia Bullrich. El propio jefe operativo confirmó que la ministra dio las órdenes.

“Yo recibí un balazo de goma en el pie y cuando me estaba protegiendo recibí un impacto en el ojo izquierdo. Empiezo a no ver nada y me sale sangre”, relató Navarro en un video, que fue atendido primero en el Instituto Patria, que depende de Cristina Kirchner, a metros del Congreso y luego es trasladado a un hospital. “Una de las cosas que me impulsó a ir al Congreso es que a mi viejo le salió 80.000 pesos uno de sus medicamentos. Cobran una miseria. Ver en la tele cómo le pegan a los jubilados es bien de cobardes”, agregó Navarro, quien hoy tiene secuelas por la pérdida de visión en su ojo: “Nunca más volví a la cancha y ya no puedo hacer deportes. No tengo reflejos. No puedo alcanzar un vaso a menos de un metro y medio”.

