La Justicia colombiana condenó al expresidente Álvaro Uribe por manipular testigos

La Justicia de Colombia declaró culpable al expresidente del país Álvaro Uribe en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Uribe se convirtió así en el primer exmandatario condenado penalmente en Colombia en el que fue el caso más mediático al que se enfrentó el país. El exmandatario, que fue absuelto del delito de soborno simple, se enfrenta a una posible pena de entre cuatro y ocho años de cárcel, todavía por dictaminar.

El fallo condenatorio contra Uribe, de 73 años y fundador del partido de derecha Centro Democrático, fue leído por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, en una audiencia de más de diez horas y que acaparó la atención del país en los canales de televisión y redes sociales. La defensa del expresidente anunció que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá y “de ser necesario, se acudirá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, lo que indica que la resolución definitiva del caso puede prolongarse incluso años.

Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y se consolidó como el líder político más poderoso del país en décadas, asistió virtualmente a la audiencia, que comenzó a las 8:30 hora local de este lunes y fue retransmitida en vivo.

“Obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en tres oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal”, dijo la jueza Sandra Heredia al leer el fallo contra el expresidente de 73 años.

Con respecto a la lectura de la sentencia contra Uribe, que fue fijada para el próximo viernes 1 de agosto, la jueza dijo que la ley prevé para los delitos por los que fue condenado “un monto superior a cuatro años e inferior a ocho”.

Sin embargo, aclaró que el acusado, “indistintamente de la pena que se impondrá, se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión”.

Al comentar el fallo, la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, pidió una pena mayor, de 108 meses de prisión (nueve años) y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1.458 millones de pesos colombianos (unos 349.000 dólares). Contra esta condena cabe el recurso de apelación, que la defensa debe presentar en un plazo máximo de cinco días, contados a partir de la lectura de la sentencia, ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Un caso de 2012

El proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. En esa época, Cepeda preparaba una denuncia contra el expresidente por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, pese a lo que esperaba Uribe, la Corte Suprema no abrió una investigación contra Cepeda, sino que inició un proceso contra él por presunto soborno y por el cual ya cumplió una orden de detención domiciliaria por 67 días en 2020.

Los demandantes alegan que Uribe, a través del abogado Diego Cadena, intentó sobornar a testigos en las cárceles, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en su contra ni mencionaran posibles vínculos suyos con el paramilitarismo, en el marco de la disputa con Cepeda. La lectura del fallo tuvo lugar en presencia del senador, acreditado como víctima, y de sus abogados.

Partidarios y críticos del expresidente se reunieron en las afueras del complejo judicial de Paloquemao, donde está el juzgado, para esperar la conclusiones del fallo. Los simpatizantes de Uribe, que lanzan arengas en favor del expresidente, tuvieron un conato de enfrentamiento con opositores al político, lo que obligó a la Policía a intervenir para calmar los ánimos.

La jueza valida dos pruebas importantes

Durante la lectura del fallo, la jueza validó las interceptaciones al teléfono del exmandatario y las grabaciones con un reloj espía, que su defensa había pedido que fueran rechazadas por ilegales.

Una de las pruebas presentadas en el juicio contra Uribe tiene que ver con una interceptación de su teléfono ordenada en 2018 por la Corte Suprema. En las conversaciones interceptadas durante varios días, Uribe habla con Cadena, uno de sus abogados. “No puede afirmarse que en la ejecución del acto de investigación haya existido una actuación de mala fe, una irregularidad intencional concertada en reuniones con el propósito de interceptar al señor Uribe Vélez en el marco de un proceso distinto. Tales afirmaciones corresponden a conjeturas y suposiciones planteadas por la defensa sin respaldo en los elementos probatorios”, señaló la jueza.

La defensa de Uribe sostuvo que dichas interceptaciones fueron ilegales porque el magistrado José Luis Barceló las pidió a la Fiscalía como parte de otro proceso, ajeno al caso del expresidente, y asegura que el contenido de las conversaciones debe estar protegido por el secreto profesional entre un abogado y su cliente.

La otra prueba contra Uribe validada por la jueza es la utilización de un reloj espía usado por el exparamilitar Monsalve para grabar las visitas que le hizo a la cárcel bogotana de La Picota el abogado Cadena. El objetivo de esas visitas supuestamente era ofrecerle ayuda a cambio de que no declarara en contra de Uribe por sus posibles vínculos con el paramilitarismo, en la disputa que mantenía con el senador Cepeda.

El reloj le fue entregado a Monsalve por su pareja de entonces, Deyanira Gómez, con el fin de grabar en secreto las conversaciones con Cadena, algo considerado ilegal por la defensa, pero la jueza señaló que el hecho de ocultar esa información al interlocutor “no debe entenderse como una actuación indebida o delictiva”.

“El debate probatorio no recae exclusivamente en las grabaciones magnetofónicas allegadas a juicio, sin embargo, se verificó la legalidad de estas, dilucidando los aspectos relacionados con la obtención para lo cual no se acudió a ellas por métodos ilícitos (...) estas videograbaciones tampoco fueron obtenidas violando el derecho a la intimidad ni se realizaron de mala fe”, dijo Heredia.

“La justicia no se arrodilla ante el poder”

Heredia aseguró este lunes que la Justicia “no se arrodilla ante el poder” al comenzar la lectura del fallo. La jueza defendió la autonomía judicial de su despacho frente a lo que calificó como “uno de los casos más significativos de su historia judicial reciente” que, asegura, “ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones”.

“El derecho no puede temblar frente el ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia como (la diosa griega) Temis no ve nombres, ni cargos, ni estaturas porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia”, señaló Heredia.

En esa línea, reiteró que este “no es un juicio contra la historia política de Colombia, no es una revancha, no es una conspiración, no es un acto de oposición ni de política, es un acto de justicia y solo de justicia”. Subrayó que su decisión “no decide sobre un nombre sino sobre unos hechos” y que la tomó “sin pasión, sin rencor y sin temor”, después de 475 días de una “maratónica lucha contra el reloj”.

“Aquí no hay lugar para la sospecha ni para el cálculo electoral. ni para las lecturas interesadas”, agregó Heredia, quien también defendió las garantías procesales, el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia durante este juicio pese a los “intentos de deslegitimación y ataques que ha recibido la judicatura”.

En ese sentido, la jueza recordó que este proceso “ha estado a cargo de mujeres, que desde sus roles en cada una de las etapas del proceso ha enfrentado con valentía incluso ataques machistas y cuestionamientos que no se habrían formulado quizá si quien decidiera fuera un hombre”. “La toga no tiene género, pero sí carácter”, sentenció Heredia, quien terminó su introducción citando al padre de la teoría de la separación de poderes, Montesquieu: “La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”.

EEUU y la derecha latinoamericana lamentan el fallo

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este lunes respetar el fallo judicial y defendió la independencia judicial al afirmar que su gobierno “no persigue a nadie por razones políticas”. “Simpatizantes o no del expresidente Uribe deben respetar esa justicia. Lo demás es bestialidad. Y Colombia debe ser sabia”, escribió Petro en X.

El mandatario progresista agregó que su gobierno “no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas, no presiona a la justicia que es independiente por completo”, y subrayó: “Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos”.

Sin embargo, el fallo no gustó a la derecha colombiana, venezolana y de EEUU. Los expresidentes colombianos Iván Duque y Andrés Pastrana, al igual que otros políticos, expresaron su respaldo al exmandatario Álvaro Uribe. “Álvaro Uribe Vélez no está solo. Somos millones los colombianos que hemos visto probada su inocencia a lo largo de todo este proceso lleno de irregularidades y de infamias”, escribió en X Duque (2018-2022), cuyo mentor político fue Uribe.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, por su parte, se solidarizó con el expresidente colombiano Álvaro Uribe en “estas horas tan duras y complejas que está enfrentando”. “Le hago llegar toda mi solidaridad, confianza y afecto”, expresó la exdiputada en un mensaje en la red social X en el que etiquetó a Uribe, quien, además, fue absuelto del delito de soborno simple en el considerado 'juicio del siglo' en Colombia y se enfrenta a una posible pena de entre cuatro y ocho años de cárcel.

Machado dijo que el exmandatario del país andino “ha sido un genuino aliado de la democracia y de la libertad en Venezuela, asumiendo siempre que el destino” de ambas “naciones está hermanado”. “No habrá paz en Colombia sin libertad en Venezuela, y nosotros necesitamos del pueblo colombiano para triunfar en nuestra lucha. Sé que la verdadera justicia se impondrá en su país y en el nuestro. ¡Mucha fuerza!”, agregó la opositora.

A estas críticas a la sentencia se unió EEUU. El secretario de Estado, Marco Rubio, y varios congresistas han condenado el fallo. “El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria”, afirmó Rubio en la red social X. El secretario de Estado denunció, además, que el fallo de la jueza Sandra Heredia se debe a que la Justicia en Colombia está politizada. “La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”.