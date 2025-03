Bullrich justificó la represión por la que un fotógrafo sigue grave: “Es consecuencia de los que generan violencia”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo este jueves que la herida de gravedad que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo fue “consecuencia de aquellos que generan violencia”, luego de la marcha en el Congreso por los jubilados que terminó en disturbios. Justificó así el accionar policial y la represión contra la marcha de jubilados al que se plegaron hinchas de clubes de fútbol. El reportero gráfico recibió un cartucho de gas en la cabeza y permanece en estado reservado en el hospital Ramos Mejía.

“Cuando existe un ataque tan fuerte -porque hay un policía herido de bala-, cuando la realidad es esta, las fuerzas de seguridad tienen que proteger la democracia y el orden público y tiene que utilizar los elementos que el Estado les da”, indicó Bullrich sobre el disparo de la cápsula de gas lacrimógeno que hirió a Grillo y lo dejó con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.

En conferencia de prensa en la sede del Ministerio, sostuvo que “el lanza gases es un arma no letal” y el objetivo es “generar dispersión”. “En el operativo no hay un hecho individual de un policía. Las fuerzas actúan al nivel de fuerzas y ataques que tienen enfrente. Aquellos que van armados a un marcha tienen que saber que el Estado argentino no es un estado bobo”, advirtió Bullrich.

Además, resaltó que no se tomará “ninguna medida” para investigar el accionar de las fuerzas de seguridad. “Él (Pablo Grillo) estaba en ese momento atrás de un lugar con fuego. Lamentamos mucho su estado, pero quien utilizo el arma no letal la utilizó de manera correcta. Rebotó en una barricada que habían hecho los militantes violentos y por eso cambió la dirección y le pegó al fotógrafo militante. Son consecuencias de aquellos que generan violencia, que van a tener como respuesta la represión del estado”, recalcó la funcionaria nacional.

En tanto, fue consultada por otro episodio ocurrido durante la protesta, que tuvo como protagonista a una mujer mayor que cayó al piso y resultó herida tras el empujón de un policía. Bullrich la calificó como “jubilada patotera” y explicó que el efectivo “se defendió del ataque” de la mujer. “La señora golpeó en reiteradas oportunidades al policía, le dio cinco o seis golpes. Se dio vuelta para intentar sacarse de encima a la persona y la mujer cae al piso. La acción y el ataque lo hace la mujer. El policía se estaba defendiendo”, destacó.

El fotógrafo independiente Pablo Grillo, de 34 años, se encuentra en estado crítico tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza.

La Asociación de Reporteros Gráfcos de la República Argentina (aRGra), a la que asiste como alumno Grillo, pidió que se aparte de su cargo a Bullrich. Desde anoche el fotógrafo pelea por su vida: fue operado y está en terapia intensiva en el hospital Ramos Mejía.

La posición oficial ya la había transmitido esta mañana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien acusó a la oposición por haber generado violencia en la plaza frente al Congreso, habló de “una especie de golpe de Estado” y se refirió puntualmente al fotoperiodista. La narrativa fue que se trató de “un accidente no previsto”.

“Este tipo de episodios generan estas consecuencias, estos accidentes no previstos. La Policía no le tira a una persona un gas, tira para que caiga y genere la salida de los revoltosos, para desconcentrarlos. A veces puede pasar que una situación genere un accidente lamentable. Ojalá que se pueda generar la recuperación de la persona herida”, explicó el ministro coordinador en radio Mitre.

Desde aRGra aseguraron en un comunicado que Grillo “ha sido vilmente herido de gravedad por fuerzas de seguridad”. Y agregaron: “Su vida corre peligro porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno a impericia asesina y demagógica”. La asociación de profesionales exigió a Milei que “separe de inmediato de su cargo” a Bullrich “y que la ponga a disposición de la justicia, a ella y sus subalternos”. Y termina el comunicado: “De no ser así, lo hacemo moral, política y penalmente cómplica de los delitos cometidos por su ministra”.

