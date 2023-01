Cafiero respondió las críticas de Macri a los invitados a la cumbre de la Celac: “Argentina paga tu inoperancia”

El canciller Santiago Cafiero calificó este domingo de “inoperante” a Mauricio Macri, al replicar una carta abierta del expresidente, quien había asegurado que “la mayoría de los argentinos” sienten “vergüenza” por la invitación a los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Mauricio Macri habla de "vergüenza" por recibir a Maduro y Díaz-Canel

“Vergüenza es haber condenado al país a volver al FMI después de recibirlo desendeudado. Argentina paga tu inoperancia”, le respondió Cafiero a través de su cuenta de Twitter. Y aseveró el canciller que la Celac “es un foro soberano y amplio”. “El multilateralismo implica debatir sin exclusiones y sin negar las diferencias para mejorar los vínculos entre los pueblos”, sostuvo.

Además, en declaraciones a Radio 10, el canciller indicó que ve en la oposición “una gran vocación de tener un grado de protagonismo en una escena en la que los tiene afuera”, refiriéndose a una semana donde la política exterior estará en agenda por la cumbre de la Celac

Consideró que las criticas vertidas por las figuras de Juntos por el Cambio denotan “una visión homogénea que no expresa las diversidades, un infantilismo que no lleva a ningún lado”. “Cuando los países no se pueden sentar en la misma mesa a discutir y aun a decirse cosas duras, pierden la diplomacia y cuando eso pasa lo que queda es el uso de la fuerza”, advirtió Cafiero.

Añadió que en la actualidad “América Latina y el Caribe son una zona de paz que promueve la diversidad y buscamos sostener esos horizontes. La Argentina es hoy el organizador de ese espacio de diálogo”.

Y auguró que “sea una cumbre donde se expresen las diversidades y donde los países latinoamericanos y caribeños que tengan reclamos puedan expresarlos abiertamente”.

Macri dijo en su cuenta de Facebook que “la Argentina recibirá a los dictadores Nicolás Maduro, de Venezuela, y Miguel Díaz-Canel, de Cuba. La inmensa mayoría de los argentinos sentimos vergüenza de que nuestro país se asocie con otros donde hay persecución, tortura, narcoterrorismo, presos políticos y elecciones fraudulentas que se burlan de la democracia”.

También cuestionó a “un Poder Ejecutivo que abusó de su poder durante las cuarentenas de 2020 y 2021 e intenta ahora alterar el funcionamiento de la República atacando a la Corte Suprema, mientras defiende sin pudor a gobiernos autoritarios en los foros internacionales”.

“Pero hay una buena noticia. Antes de fin de año este gobierno terminará. Las urnas decidirán tener un gobierno que respetará la ley y las instituciones de la democracia, que protegerá las libertades, que desterrará la agresión mafiosa como metodología, que no presionará a la oposición, a la prensa o los jueces. Nunca más le daremos la bienvenida a los dictadores”, indicó.

En la cumbre de la Celac participarán presidentes y representantes de gobiernos de las diversas tendencias ideológicas, desde la izquierda hasta la centro-derecha.

En ese sentido, además de Lula, el chileno Gabriel Boric y el cubano Díaz-Canel, comprometieron su asistencia el uruguayo Luis Lacalle Pou, el asesor especial de Joe Biden, Christopher Dodd, y el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel.

