La Cámara Federal de La Plata dispuso la inhibición de bienes sobre Insaurralde, Cirio y Clerici

La Cámara Federal de La Plata impuso hoy la inhibición general de bienes sobre el ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La medida alcanza también a su ex pareja Jésica Cirio y la modelo con la que viajó a Marbella, España, Sofía Clerici.

Si bien no participó del viaje que desencadenó una serie de denuncias contra el ex funcionario oficialista, la modelo y conductora televisiva, Cirio están siendo indagada por el millonario acuerdo de divorcio con el ex funcionario del gobierno de Axel Kicillof firmado en Uruguay.

El fiscal Sergio Mola había pedido la inhibición, pero el juez Ernesto Kreplak la había rechazado, lo que llevó a una apelación ante la Cámara que terminó resolviendo a favor de Mola. La fiscalía había justificado la solicitud en la intención de los acusados de ocultar los hechos investigados, la prolongada duración del proceso y las presuntas conexiones internacionales de los tres involucrados.

En este marco, la Cámara evaluó que “la naturaleza de los delitos investigados” y “el incipiente estado de la investigación justifican el dictado de las medidas solicitadas por el Ministerio Público”. De este modo, los imputados no podrán deshacerse de sus bienes, los cuales quedarán cautelados a la investigación hasta que esta llegue a su fin.

Actualmente, el fiscal Mola está trabajando para determinar quiénes financiaron los múltiples vuelos de Insaurralde, dado que ninguno de ellos estuvo vinculado a su ejercicio como jefe de gabinete bonaerense. Aún resta que sean contestado algunos exhortos que el juez Kreplak envió a Estados Unidos, Uruguay y España para avanzar con esta parte de la investigación. En el país europeo, la Justicia cuenta con información sobre quiénes pagaron los hospedajes del último viaje de Insaurralde y Clerici, el día de navegación del yate “El Bandido” en el Mediterráneo y los vuelos a Marbella.

Las sociedades del ex jefe de gabinete de Unión por la Patria también son foco de indagación. Se cree que muchas de ellas están vinculadas a su vivienda en Fincas de San Vicente, que ya había sido allanada en el marco de esta causa.

ACM con información de agencias.