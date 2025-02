A cambio de no tratar el pliego de Lijo, el Gobierno consigue el quórum para suspender las PASO

El Gobierno transpiró hasta el último minuto pero lo logró: consiguió el quórum por un pelo y dio inicio a la sesión que buscará suspender las PASO. Horas antes había tenido que negociar con el radicalismo, que se rebeló y le advirtió que si se convocaba el viernes una sesión por Ariel Lijo ellos no darían quórum. Bartolomé Abdala, a cargo de la presidencia del Senado mientras Victoria Villarruel reemplaza a Javier Milei al frente del Ejecutivo, tuvo que ceder y así se lo hizo saber al Gobierno: si querian suspender las PASO había que cancelar la sesión del viernes.

La rebeldía radical, sin embargo, duró hasta segundos antes de que finalizara la media hora reglamentaria para juntar quórum. Ya se habían sentado los libertarios y las fuerzas provinciales y algunos senadores del PRO, pero faltaban los peronistas, los radicales y Guadalupe Tagliaferri (PRO): sin ellos Abdala no podía dar inicio a la sesión. No fue hasta que se hizo las 12:30 que, lenta y parsimoniosamente, los radicales comenzaron a bajar al recinto y salvaron a La Libertad Avanza de un nuevo fracaso.

“Por favor si se identifican hay quórum”, los apuró, nervioso, el secretario parlamentario Agustín Giustinian. El último en sentarse fue el recién llegado Víctor Zimmermann, que se había tomado licencia para asumir como ministro de Producción de Chaco y volvió ante la necesidad del oficialismo de juntar el número para el quórum.

El bloque radical era un campo de batalla. Una hora antes de que comenzara la sesión, la bancada había acordado presionar al Gobierno para que desactivara la sesión del viernes para tratar el pliego de Lijo. Los radicales amenazaron con vaciar la sesión del jueves si el oficialismo no resignaba el tema y Bartolomé Abdala tuvo que ceder, ya que sin la UCR no tenía quórum para suspender las PASO. La satisfacción, sin embargo, duró poco: tras acorralar al oficialismo, el presidente de bloque radical, Eduardo Vischi, le anunció a sus compañeros de bloque que dudaba si acompañar la creación de la comisión investigadora por el caso $Libra.

El bloque estalló: la iniciativa era de autoría radical y necesitaba que todos acompañaran para llegar a los dos tercios del recinto. Pero en Casa Rosada habían llamado a gobernadores radicales, como Gustavo Valdés (Corrientes), para desactivar la creación de la comisión. El peronismo y Guadalupe Tagliaferri (PRO) acompañaban la iniciativa y, con ellos, la UCR podía llegar a los 48 votos. Pero, si Vischi y los radicales más mileístas se bajaban, la creación de la comisión se quedaba sin número.

“¿En serio les vamos a regalar todo en medio de este quilombo? No te digo juicio político, ¿pero no le vamos a pedir ninguna explicación al Gobierno?”, mascullaba, furiosa, una senadora opositora no peronista.

Noticia en desarrollo