El canciller Olaf Scholz continúa su gira en Chile tras culminar la visita a Argentina

El jefe del gobierno de Alemania, el canciller federal Olaf Scholz, partirá este domingo rumbo a Chile para continuar con su gira por Sudamérica tras dar por finalizada su visita a Argentina, donde mantuvo este sábado una reunión con el presidente Alberto Fernández para tratar sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur; y recorrió este domingo las calles del barrio porteño de La Boca, visitó el Parque de la Memoria y una planta de Volkswagen en General Pacheco.

Inversiones en energía, fuerte impulso al acuerdo UE-Mercosur y condena a Rusia, en el diálogo Fernández-Scholz

Más

“Casi 24 horas en Buenos Aires. Participé de un debate con jóvenes en el barrio de La Boca esta mañana. Resulta que nos preocupan los mismos temas: el cambio a tecnologías verdes, la protección de la biodiversidad y cómo podemos hacer que todo esto sea socialmente justo”, describió el funcionario en sus redes sociales.

Knapp 24 Stunden Buenos Aires: Im Stadtteil Boca habe ich heute Vormittag mit jungen Leuten diskutiert. Es zeigt sich, uns bewegen dieselben Themen - der Umstieg auf grüne Technologien, der Schutz der Artenvielfalt und wie wir all das sozial gerecht gestalten können. pic.twitter.com/KofLsNZAyC — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) 29 de enero de 2023

La primera actividad oficial de Scholz en Argentina fue un encuentro con Fernández tras el cual firmaron un memorándum de entendimiento sobre transición hacia la energía limpia y una carta de intención para fortalecer cooperación en el área de startups y economía del conocimiento.

“Para que nuestro planeta tenga un futuro mejor, muchos en el mundo deben ayudar. ¡Estoy feliz de que Argentina ahora también quiera participar en el internacional Klima Club! Estoy convencido de que tiene un papel especial que desempeñar en esto. ¡Gracias por su hospitalidad Alberto Fernández!”, destacó en sus redes el Jefe de Gobierno alemán tras la reunión de este sábado.

Durante este domingo, por otro lado, Scholz participó en un coloquio con representantes de la sociedad argentina y recorrió las calles de La Boca. Además visitó el Parque de la Memoria, donde fue recibido por su directora, Nora Hochbaum. Allí brindó un homenaje a Elisabeth Käsemann, socióloga alemana asesinada por militares argentinos el 24 de mayo de 1977, a los 30 años, después de haber permanecido más de ocho semanas desaparecida.

Mientras recorría el monumento, Scholz afirmó que no podía evitar “pensar de inmediato en los jóvenes que ahora eran asesinados en Irán si luchan por su libertad y por una vida mejor”. “El hecho de que la dictadura trae consigo el sufrimiento humano, la opresión y la muerte es lo que se hace muy patente aquí, tal como lo estamos viendo actualmente en todo el mundo”, indicó. Y añadió que lo que sucedió entonces en Argentina es un recordatorio para que no dar por sentada la libertad. “Es nuestra labor asegurarnos de dejar atrás esos tiempos”, sostuvo.

El canciller culminó su estadía en el país con una visita a la planta de Volkswagen en General Pacheco, desde donde se dirigió al aeropuerto para viajar a Chile. Su gira por Suramérica continuará después en Brasil.

Guerra en Ucrania

Scholz no dejó de mencionar la guerra en Ucrania durante su visita a Argentina y en ese sentido aseguró que su país no enviará aviones de combate a Ucrania pese al pedido de Kiev a las naciones de Occidente. “Solo puedo aconsejar no entrar en una constante guerra de ofertas cuando se trata de sistemas de armamento”, dijo en una entrevista publicada por el diario alemán Tagesspiegel.

Alemania accedió el miércoles a enviar 14 tanques pesados Leopard 2 a Ucrania y a permitir que otros países europeos suministren los que tienen, tras semanas de debate y presión de los aliados occidentales.

“Si tan pronto como se tomó una decisión (sobre los tanques) se inicia el siguiente debate en Alemania, eso no parece serio y mina la confianza de los ciudadanos en las decisiones del gobierno”, advirtió Scholz, según la agencia de noticias AFP.

La decisión de Scholz de autorizar el envío de unidades Leopard 2 fue acompañada por el anuncio de Estados Unidos de que suministraría a Ucrania 31 tanques pesados Abrams.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, agradeció a Berlín y Washington, pero dijo que su país necesitaba más armamento pesado para defenderse de la invasión rusa, incluidos aviones de combate y misiles de largo alcance.

Scholz indicó en la entrevista no se debía aumentar “el riesgo de escalada”, después de que Rusia condenó las promesas de envío de los tanques. “No hay guerra entre la OTAN y Rusia, no permitiremos tal escalada”, sostuvo el jefe del gobierno alemán, y agregó que es “necesario” continuar el diálogo con el presidente ruso, Vladimir Putin.

MB con información de agencias