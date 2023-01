Scholz: “Con Argentina impulsaremos las ya estrechas relaciones en el sector de las energías renovables”

El canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró en vísperas de su llegada al país esta tarde que buscará profundizar e impulsar “las ya estrechas relaciones entre nuestros países, especialmente el sector de las energías renovables”.

El canciller alemán Scholz llega a la Argentina, interesado en recursos clave y en recuperar el protagonismo de la UE frente a China

En una entrevista con el Grupo de Diarios América (GDA), el mandatario sostuvo que “daremos un gran paso con el diálogo alemán-argentino sobre Energía. También en el ámbito diplomático y multilateral queremos cooperar más fuertemente”.

Scholz dijo que Alemania quiere colaborar más estrechamente con sus socios en América Latina y el Caribe “en materia de energías renovables, hidrógeno verde y comercio responsable de materias primas”. “Valoramos mucho las capacidades y potenciales de nuestros socios allí. Buscamos colaboraciones entre iguales y con pleno respeto. Nuestro objetivo es fijar conjuntamente los énfasis para la protección global del clima, el medio ambiente y la biodiversidad, para la descarbonización y la transformación ecológica de nuestras industrias”, aseguró.

También sostuvo que apoya los esfuerzos de la Comisión Europea para alcanzar un rápido acuerdo con el Mercosur. “Alemania es un país comercial y por lo tanto se esfuerza en seguir diversificando sus relaciones económicas. Por ello concedemos importancia a estándares modernos, también a temas como sostenibilidad, protección ambiental y condiciones laborales justas, de acuerdo con nuestros socios. Apoyamos mucho los esfuerzos de la Comisión Europea con los socios de Mercosur para alcanzar un acuerdo rápido”.

En cuanto a la guerra en Ucrania, que tanto está afectando a Alemania y a Europea entera, aseguró que no es un asunto puramente europeo. “La guerra ofensiva de Rusia contra Ucrania es una violación flagrante del derecho internacional y, por ende, no es un asunto puramente europeo. Quien desprecia los principios centrales de la Carta de las Naciones Unidas, socava los cimientos del orden internacional. El mundo no debe permitir que (el presidente ruso, Vladimir) Putin imponga su voluntad. Su campaña neoimperial no debe tener éxito”.

“Con nuestros socios de Argentina, Brasil, Chile y muchos otros países de América Latina y el Caribe, nos une un fundamento firme que se sustenta en la democracia, el Estado de derecho y el derecho internacional. Juntos aseguramos la soberanía estatal y la resolución pacífica de conflictos en todo el mundo”, señaló.

Según lo previsto, Scholz llegará a las 17.45 al aeropuerto de Ezeiza, en donde será recibido por el canciller Santiago Cafiero. Juntos irán al barrio porteño de Retiro, para depositar una ofrenda floral en la plaza que honra a José de San Martín. El presidente Alberto Fernández lo recibirá a las 19 en el Palacio San Martín, donde mantendrán una reunión bilateral a puertas cerradas para realizar luego una declaración conjunta en el Patio de Honor. Según fuentes de la Cancillería, la conferencia de prensa compartida fue un pedido del propio Scholz.

Es la tercera vez que los mandatarios se encuentran frente a frente. En mayo pasado Fernández lo visitó en Berlín y en junio compartieron la Cumbre del G7 en Múnich, a la que el presidente argentino asistió en representación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).

El canciller alemán se trasladará luego a Chile y Brasil, donde se reunirá con los presidentes Gabriel Boric y Luiz Inácio Lula da Silva.

