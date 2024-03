La Cancillería convocó a la embajadora británica en medio de las tensiones por Malvinas

La Cancillería convocó este lunes a la embajadora del Reino Unido, Kirsty Hayes, con el fin de transmitirle la “preocupación” por las últimas acciones unilaterales tomadas por los británicos, como fueron la reciente visita a las islas Malvinas del ministro de Exteriores David Cameron y el anuncio de Londres de extender la zona marina protegida de manera unilateral. Así lo pudo confirmar elDiarioAR de fuentes de la cartera que comanda Diana Mondino, quien en las últimas horas había considerado públicamente que era mejor hacer “chicanas tuiteras” que enviar “cartitas” diplomáticas.

El encuentro, del que sin embargo no participó la canciller argentina, se realizó en el piso 14 del Palacio San Martín y estuvo encabezado por el vicecanciller Leopoldo Sahores. Fue el funcionario el encargado de hacerle llegar el mensaje a la representante británica. De la reunión con Hayes también formaron parte la secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Paola Di Chiaro, y la subsecretaria de Política Exterior, Marcia Levaggi.

En enero, Cameron y el presidente Javier Milei se encontraron en el Foro de Davos, en Suiza. En esa ocasión, el argentino dijo que no avanzaron “en profundidad” sobre el tema de la soberanía de Malvinas, pero que se había fijado “como un punto en una agenda donde la canciller, Diana Mondino, y el ministro Cameron avanzarán en buscar una solución al tema”.

Un mes más tarde, Cameron visitó Malvinas como parte de un viaje oficial que lo llevó a distintos destinos de Sudamérica, en la previa a la cumbre de cancilleres del G20. En ese marco, insistió con la reivindicación de la soberanía de su país sobre el archipiélago al señalar que “es una parte valiosa de la familia británica”. “Valoramos el gesto del Canciller de UK Cameron de incluir a la Argentina en su vista a la región. Estaremos felices de recibirlo, en una próxima ocasión, también en Buenos Aires” (sic), lo saludó Mondino, en un gesto que pretendió ser irónico, a través de su cuenta de al red social X.

Pocos días después de la visita de Cameron, Gran Bretaña anunciaba que iba a ampliar las llamadas “no takes zones” (zonas de no pesca) alrededor de las islas por 16 mil kilómetros cuadrados, a lo que se sumó luego la confirmación de que está en marcha un proyecto para la construcción de un puerto en las islas que, según apuntaron desde el gobierno británico, permitiría mejorar la capacidad de amarre de pesqueros, cruceros, buques y petroleros.

“No había muchas opciones. No pasan por territorio argentino para ir. ¿Qué le vamos a hacer, con un misil bajar el avión?”, respondió Mondino este fin de semana, durante el programa de Mirtha Legrand, cuando se le marcó la falta de una postura clara por parte de Cancillería en relación a la precencia de Cameron al Atlántico Sur. Y añadió, en relación a su estrategia diplomática: “A un inglés reírse con el idioma inglés, le duele mucho más que una de las tantas cartitas que Argentina continuamente ha enviado”.

Mondino ya había quedado en el ojo de la tormenta el año pasado, cuando en una entrevista que dio durante la campaña electoral al medio británico The Telegraph declaró que se debía respetar “el derecho de autodeterminación de los isleños”. “Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar”, dijo por entonces en relación al reclamo nacional por la soberanía de Malvinas.

PL/JJD