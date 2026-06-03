De la candidata rechazada por Milei al hijo de Rosatti: Bullrich y Villarruel definen qué hacer con los pliegos judiciales

Desde las 11 de este miércoles los presidentes de todos los bloques del Senado se reúnen en el despacho de la Victoria Villarruel para definir el temario de la sesión clave de este jueves: si los pliegos judiciales entran o no al recinto, y en qué condiciones. “Hay que estar atentos ahí”, afirmó una fuente parlamentaria sobre la expectativa por la cumbre que tendrá como protagonista a Patricia Bullrich, en rebeldía declarada contra Javier Milei por el pedido de retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli.

El oficialismo tenía acordado hasta esta semana sesionar para votar dos iniciativas legislativas y avalar a 73 candidatos a jueces, defensores y fiscales. Pero la movida contra el pliego de Michelli puso en duda que se traten las designaciones en la Justicia. El caso Michelli generó repercusión política, pero otros pliegos polémicos también están en el tapete, como es el caso de Emilio Rosatii, el hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.

Los pliegos que ahora están en riesgo son el resultado de un proceso institucional que llevó más de un mes. Según el registro oficial del Senado, la Comisión de Acuerdos realizó cinco audiencias públicas consecutivas para debatir las postulaciones judiciales: el 30 de abril, el 6 y 7 de mayo, y el 13 y 14 de mayo. En cada una de esas jornadas, decenas de candidatos a jueces, camaristas, defensores y fiscales de todo el país fueron interrogados por senadores de distintos bloques antes de obtener su dictamen.

¿Se puede retirar un pliego?

Por encima de la disputa política, un constitucionalista instaló una pregunta más profunda: si el Gobierno tiene derecho legal a hacer lo que pretende. El abogado Andrés Gil Domínguez afirmó que cuando el Poder Ejecutivo envía un pliego al Senado “no hay vuelta atrás”. Según explicó por Radio Splendid, el Senado puede no tratar el pliego, aprobarlo o rechazarlo, pero el Ejecutivo no puede retirarlo: “Cuando el Poder Ejecutivo elige a uno y pasa al Senado, el PEN no puede decir 'retiro' porque ya eligió”. Para Gil Domínguez, hacerlo sería inconstitucional.

El especialista agregó que la gravedad del caso Michelli se profundiza por los motivos del retiro: si la candidata es cuestionada por la ideología de un familiar —en este caso, su cuñado, el periodista Hugo Alconada Mon—, la situación configuraría además “discriminación basada en la opinión política”. Aunque advirtió que la práctica de retirar pliegos no es una invención de este Gobierno: “Muchos gobiernos lo han hecho de forma inconstitucional. Lo que uno observa con el gobierno de Milei es que no ha inventado tácticas inconstitucionales, sino que las lleva al paroxismo.”

Los polémicos

Michelli no es la única candidatura rodeada de controversia. La lista dictaminada en las cinco audiencias concentra varios casos que generaron ruido antes incluso de que estallara el conflicto de esta semana.

María Verónica Michelli estaba postulada para el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata. El Gobierno pidió retirar su pliego cuando Milei se enteró de que era cuñada de Alconada Mon, el periodista de La Nación que investigó el caso $LIBRA. Los senadores que firmaron su dictamen en comisión —incluida la propia Bullrich— se negaron a dar marcha atrás.

Emilio Rosatti, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, es hijo del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura. Llegó primero en la terna pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito inicial del concurso, posición que escaló tras las entrevistas personales ante los consejeros. En 2022 había renunciado a otro concurso luego de que trascendiera que había sido detenido por un caso de alcoholemia positiva al volante. Su padre se abstuvo de participar en la votación del Consejo.

Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, postulados para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, recibieron impugnaciones por resoluciones judiciales que beneficiaron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia. Bullrich se negó a firmar sus dictámenes en comisión.

Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham, es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Martínez de Giorgi tiene a su cargo la causa donde se investiga el caso $LIBRA. Su pliego contaba con dictamen favorable.

Un escenario posible que circula en los pasillos del Senado es que el oficialismo sacrifique el pliego de Michelli a cambio de una votación conjunta del resto de los postulantes. Pero también circula otra salida: dejar de lado todo el capítulo de pliegos, no solo el de Michelli, para evitar una derrota oficial en el recinto.

La ecuación política es clara: si Bullrich insiste en retirar el pliego por pedido de Milei, pierde. Los aliados radicales y fuerzas provinciales tienen los votos para aprobarlo de todas formas. Si el oficialismo decide bajar todos los pliegos del temario para evitar esa foto, cinco semanas de audiencias públicas quedarían sin resultado. La reunión de este miércoles dirá cuál de los dos males eligió el Gobierno.