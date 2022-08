Carrió criticó a Patricia Bullrich y aseguró que CFK es una “mujer vulgar” que “aparenta saber y no sabe”

La dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió aseguró esta noche que la vicepresidenta Cristina Kirchner es una “mujer vulgar” que “aparenta saber y no sabe”, al tiempo que criticó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y recrudeció así la interna de Juntos por el Cambio.

Además, consideró que la ex mandataria nacional es “primitiva” en lo cultural y una “desclasada”, que no encaja en Recoleta porque allí “la gente vive bien, pero no ostenta”. “Eso es para los nuevos ricos”, analizó “Lilita” en declaraciones formuladas a la señal de cable LN+.

Asimismo, defendió a los vecinos de Recoleta y anticipó que, a partir de ahora, si pasa algo será responsabilidad de Cristina Kirchner y del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

“Yo no quiero un muerto de la ciudad de Buenos Aires”, precisó Carrió y enseguida cuestionó a Patricia Bullrich para a la vez meterse de lleno en la interna de Juntos por el Cambio. “¿Qué es ser más duro? ¿Que haya un muerto?. ”La policía está desarmada, pero yo no sé si los otros (por los militantes) están armados“.

La presidenta del PRO había criticado al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el manejo de la seguridad en el barrio porteño de Recoleta, en medio del acampe militante del kirchnerismo.

Sobre Cristina, Carrió aseguró: “Habla con autoridad que de cosas que no sabe nada. Aparenta tener memoria y no la tiene. En lo cultural es primitiva. Se forma con la contratapa de un libro. Me molesta decir esto de una mujer. Jamás lo hice. Mi experiencia cuando yo estaba en el parlamento es que ella hablaba de un tema y no sabía”, aseguró. “Cristina es una mujer vulgar, con vestido de rica, que tiene una realidad paralela y odia lo que ama”, analizó Carrió.

“Lilita” recordó que vivió allí en Recoleta durante “27 años a una cuadra y media” del domicilio de la titular del Senado y señaló que “a una cuadra de donde se produjeron los incidentes” en el Instituto Hanna Arendt, por parte de su espacio político.

“Cristina eligió vivir en ese barrio. Porque ama lo que odia. Porque es un barrio de familias tradicionales, no es Libertador, ni Belgrano R, ni Barrio Parque. En Recoleta hay departamentos muy buenos, sobre todo en la Plaza Vicente López, y después otros que no”, describió.

Asimismo, remarcó: “El último que dejé en Paraná y Santa Fe, no saben el desastre que era”.

“Cuando uno elige vivir en un lugar, tiene que respetar a los vecinos, y la verdad que ella nunca quiso salir (de su casa), porque es una desclasada”, afirmó.

Así, indicó que los incidentes, el lanzamiento de pirotecnia y la violencia generada “marca la maldad” de ella porque “causa terror” a los ancianos en ese lugar. “Eso es lo imperdonable”, calificó la dirigente de la Coalición Cívica.

Carrió observó que los militantes movilizados frente al domicilio de Cristina Kirchner y aseguró que son jóvenes “de clase media y clase media alta”, funcionarios del Estado, y estimó que deben “ganar más de entre 300.000 y 600.000 pesos” a partir de lo que llamó “las cajas de La Cámpora”. Mencionó al PAMI, y también al ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

La referente opositora criticó en ese sentido la movilización kirchnerista en Juncal y Uruguay, frente al edificio en el que vive la ex presidenta. “Si ella quiere el apoyo, tiene la avenida Santa Fe o la Nueve de Julio, que son muy grandes. Y la verdad, que esas 5.000 personas pasan a ser una cosa chiquita”, concluyó.

DA