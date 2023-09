Cecilia Moreau: “Lo que se juega en esta elección es el lugar que va a tener Argentina en la próxima década”

La Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, aseguró hoy que “lo que se juega en esta elección es qué lugar va a tener la Argentina en la próxima década” y agregó que el país “estará mucho mejor con Sergio Massa como Presidente”.

En declaraciones radiales, la titular de la Cámara baja dijo además que “Sergio tiene la gran virtud de amar lo que hace, de amar su Patria y trabajar incansablemente para cambiar las situaciones que están mal” y añadió que “viene un Presidente que pone en orden y certeza las situaciones tan complejas que nos tocó vivir”.

Asimismo, señaló que “el paso de Guzmán por el Gobierno nos hizo un daño enorme, un ministro que se fugó por Whatsapp un sábado por la tarde dejando todo por el aire; lo mismo nos pasó con Kulfas”.

En tanto, subrayó que “la pata en la cabeza que nos dejó Macri con el Fondo fue tremenda, Máximo Kirchner advirtió en su momento que era un acuerdo inflacionario, por eso Massa intenta todos los días revertir ese proceso con medidas que favorezcan a la gente”.

Consultada sobre las expresiones de sectores de la oposición, Moreau sostuvo que “me preocupa la deshumanización que tiene Milei sobre la comercialización de vida, de los órganos, la educación, los ríos, las calles, no me imagino un sistema educativo en el que los pibes pasen a ser clientes que busquen un voucher, porque tienen derechos amparados en la Constitución y tenemos que trabajar en mejorarlos no en dinamitarlos”.

“A 40 años de recuperar nuestra democracia es necesario reconstruir consensos democráticos, pactos de gobernabilidad que nos permitan trabajar para mejorar los derechos de los argentinos y argentinas”, aseveró.

Por último, la Presidenta de Diputados manifestó que “apuesto a que como sociedad no perdamos nuestros valores, el todos contra todos no se imponga como regla de vida, tiene que haber una salida comunitaria, con solidaridad entre todos los sectores del país”.