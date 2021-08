Más de un centenar de personalidades exigen un cupo socioambiental para las próximas elecciones

A casi un mes de las internas en la Argentina y con miras a las elecciones parlamentarias del 14 de noviembre, hoy se conoció una carta con cientos de firmas en las que exigen que "cada candidatx se pronuncie con proyectos estratégicos y propuestas concretas en relación con la protección de los bienes comunes como el agua, los ecosistemas y el territorio; propuestas para reducir la pobreza estructural (tierra y servicios; techo y trabajo), y una agenda de transición ecológica integral -energética, productiva, urbana y rural".

El documento se conoció el día en que el comité de expertos de las Naciones Unidas presentó el informe sobre la crisis ambiental a los gobiernos del mundo. El informe científico del Panel Internacional de Expertos explica que los fenómenos extremos que padecen las poblaciones son debidos "inequívocamente" a la actividad humana y alerta: la temperatura del planeta subirá hasta 2050.

Ante este panorama, intelectuales, actrices, actores, colectivos, militantes y defensores de los derechos humanos, escritoras, escritores, docentes, artistas, investigadores, universitarios, universitarias, periodistas, activistas y personalidades destacadas en diversas áreas dieron a conocer su posición.

Preocupadas y preocupados por "la ausencia de los temas socioambientales y de la crisis climática en el debate político de la Argentina" pusieron sus firmas Maristella Svampa (Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur / NohayCulturasinMundo); Bruno Rodríguez (Jóvenes por el Clima); Claudia Aboaf (escritora, NohayCulturasinMundo) ; Mercedes Pombo (Jóvenes por el clima); Marina Aizen (Periodistas por el Planeta) ; Gabriela Cabezón Cámara (escritora, NohayCulturasinMundo); Juan José Mendoza (UBA-UNA-CONICET) ; Nora Cortiñas (Madres de Plaza de mayo, Línea fundadora) ; Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) ; Graciela Borges (actriz); Cristina Banegas (actriz) ; Jorge Nawell (Confederación Mapuche del Neuquen); Magdalena Fleitas (música, artista, docente); Alejandro Bercovich (periodista); Silvia Hopenhayn (escritora); Enrique Viale (Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, Abogado Ambientalista); Daniel Link (UBA-UNTREF, escritor); Patricia Palmer (actriz); Laura Rocha (Periodistas por el Planeta); Colectivo #NiUnaMenos; Samanta Schweblin (escritora); Guillermo Martinez (escritor); Carlos Gamerro (escritor); Alan Pauls (escritor); Rita Segato (Antropóloga); Cecilia Palmeiro (UNTREF, escritora); Verónica Gago (investigadora, ensayista, editora) y Beatriz Sarlo (ensayista/escritora) y la enumeración continúa.

En el documento se exige a lxs "candidatxs parlamentarixs y a los medios de comunicación, un Cupo Socioambiental del 25% mínimo en la discusión y en los debates políticos, y que al menos 1 (una) de cada 4 (cuatro) preguntas que se realice a candidatxs en campaña sea sobre temas socioambientales urgentes, para que esta problemática forme parte de las propuestas políticas".

"El planeta está cerca de un punto de no retorno: las alertas climáticas y la pobreza se aceleran juntas y entrelazadas ante una población desinformada por gran parte de los medios y de la dirigencia política", explican mientras que aseguran que quienes ejercen la gestión pública o aspiran a ella, y aquellos que ocupan espacios en los medios tienen una enorme responsabilidad.

"En un contexto internacional en el que la agenda de “la transición ecológica” domina los debates no sólo de los países centrales -desde Estados Unidos, la Unión Europea y China-, sino también de todas las organizaciones multilaterales, sorprende la ausencia de temas ambientales en los debates contemporáneos del país. Casi nadie entre lxs candidatx está propiciando el debate sobre modelos de desarrollo, ni mencionando la “transición ecológica”, algo de lo que ya se habla en todo el mundo. No es cierto que este sea un debate que sólo le importa al "ambientalismo" como se ha querido imponer, las pandemias de origen zoonótico o el agotamiento hídrico, llaman a la puerta de todxs. Por eso -dice el texto- es urgente pensar una agenda socioambiental con participación ciudadana. Es evidente la relación directa entre pobreza estructural y destrucción de ecosistemas. Lxs representantes políticxs tienen una agenda de desarrollo atada al pasado, caduca, que no contempla ni el presente ni el futuro de lxs niñxs y lxs jóvenes".

El texto completo se puede leer en este link.