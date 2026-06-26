La CGT confirmó que prepara un paro general con las dos CTA, aunque aún no definió la fecha

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este jueves que avanza en la organización de un paro general junto con las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), aunque aclaró que todavía no hay una fecha definida para la medida de fuerza. La decisión fue adoptada tras una reunión del Consejo Directivo de la central sindical, que también resolvió poner en marcha un plan de acción escalonado con asambleas, manifestaciones y otras protestas antes de convocar a la huelga.

El encuentro se realizó en la sede de la CGT de la calle Azopardo, donde la conducción analizó la situación política y laboral luego del avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

El anuncio fue realizado por el integrante del triunvirato de conducción Jorge Sola, acompañado por Octavio Argüello, del gremio de Camioneros, y Horacio Arreceygor, del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID).

Sola explicó que la fecha del paro aún no fue fijada por razones “tácticas y estratégicas” y señaló que las próximas definiciones quedarán en manos de mesas de acción integradas por representantes de la CGT y de las dos CTA.

Además de la convocatoria a un paro general, la conducción sindical buscará organizar una gran marcha federal que reúna a distintos sectores enfrentados a las políticas del Gobierno nacional.

“Queremos construir un proyecto político a favor de los trabajadores. Queremos que el día de mañana cada dirigente que se postule sepa que no puede ir contra los empleados”, sostuvo Sola durante la conferencia de prensa.

El dirigente también convocó a ampliar la base de la protesta y aseguró que el objetivo es confluir con todos los sectores que, según la CGT, se vieron afectados por las políticas oficiales.

“Discapacitados, jubilados, estudiantes... queremos que todos se unan a este plan de acción”, expresó.

Con información de la agencia NA