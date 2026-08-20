La CGT, las dos CTA, la UTEP y movimientos sociales marchan contra el endeudamiento familiar

La CGT, junto con las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), marcharán este jueves hacia la puerta del Ministerio de Economía contra el endeudamiento familiar y la morosidad récord.

La convocatoria se llevará a cabo por el “sobreendeudamiento familiar y morosidad récord que afecta a casi 6 millones de personas en Argentina”, de acuerdo a las declaraciones de las centrales obreras.

“Esta movilización es parte del plan de acción que venimos realizando las centrales en conjunto para denunciar el impacto de las políticas económicas del gobierno de (Javier) Milei. Entre otras cosas, denunciamos que la mayoría de los créditos no se tomaron para compra de bienes ni inversión, sino para cubrir costos básicos cotidianos, como alimentos, servicios, alquileres y medicamentos, a tasas de interés altísimas en bancos y billeteras virtuales”, manifestaron.

Este martes por la mañana, en la conferencia de prensa que se realizó en la sede de la CGT, los miembros de las organizaciones sindicales y sociales, reafirmaron la importancia de continuar con la unidad en estas medidas de fuerza y los planes de lucha que trazan desde junio de este año.

Cristian Jerónimo, uno de los miembros del triunvirato de la CGT afirmó que “cuando la deuda se contrae para poder comer es un problema social”, además de ser parte de una problemática económica y del Gobierno.

“Acá hay dos culpables y dos responsables: el Presidente y el ministro de Economía. Llevan una política totalmente de ajuste, regresiva y que pisa los salarios de los trabajadores, rompe el consumo y todo el sistema productivo”, sostuvo.

Octavio Argüello, otro de los cosecretarios generales de la CGT, señaló que “está a las claras y a la vista de todos” la situación que está viviendo el país y que no impacta, solamente, en aquellos ciudadanos que tienen la “bendición” de tener un trabajo formal, a pesar de que “no les alcanza para llegar al día 15”, sino a todos aquellos argentinos que “lamentablemente” no tienen la posibilidad de tener trabajo registrado y “la luchan todos los días para poder llevar un plato de comida a su casa”.

“Esta movilización no apunta sólo a denunciar los más atroces desastres que está realizando la política económica que llevan adelante Milei y (Luis) Caputo, sino en cómo impacta en nuestro pueblo con el aplastamiento de los salarios, ya son 340.000 puestos de trabajo formales que se han destruido y cerca de 30.000 empresas que se siguen cerrando”, aseguró Hugo Godoy, secretario general de la CTA-A.

Por su parte, Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, resaltó el valor de las mujeres trabajadoras y su rol de “cuidadoras comunitarias”: “¿Quién cuida a las que nos endeudamos para sostener la vida de nuestras comunidades en los barrios populares?, cuestionó.

“La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de Gobierno que defiende a los poderosos que no pierden nunca”, expresó.

Asimismo, el secretario adjunto de la CTA-T, Roberto Baradel, destacó que el endeudamiento del país es uno de los existentes en estos momentos, pero también está “el problema del endeudamiento de las familias”, o del pequeño y mediano empresariado, que le deben dinero a los bancos o a las billeteras virtuales.