Elevan a juicio oral a un oficial de la Prefectura que disparó a la cara en una de las represiones del Gobierno

La jueza federal María Servini elevó a juicio oral y público la causa contra Sebastián Emanuel Martínez, el efectivo de la Prefectura Naval Argentina acusado de disparar y herir gravemente a un manifestante durante la represión de la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025, frente al Congreso de la Nación.

La resolución, dictada este miércoles por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 en la causa CCC 13238/2025, dispone la clausura de la instrucción y la elevación total del expediente al fuero oral, en línea con los pedidos de elevación a juicio formulados por la fiscalía y por la querella. El expediente pasa ahora a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá sortear el Tribunal Oral en lo Criminal Federal que juzgará el caso.

Martínez, de 33 años, oriundo de Diamante (Entre Ríos), es oficial auxiliar de la Agrupación Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina. Está acusado de haberle disparado a Jonathan Navarro, hincha de Chacarita, con una lanzadora neumática marca Byrna, modelo TCR, cargada con proyectiles químicos de gas pimienta. El disparo, realizado a corta distancia y dirigido a la cara, le hizo perder a Navarro la visión del ojo izquierdo pese a las cirugías a las que fue sometido.

El hecho ocurrió en el marco de la represión de una protesta de jubilados contra el ajuste del Gobierno, la misma jornada en que el fotógrafo Pablo Grillo fue herido de gravedad por el disparo de un gendarme a pocas cuadras del lugar.

En la resolución, la jueza rechazó el pedido de la querella de elevar la causa de forma parcial y ratificó la prohibición de salida del país que pesa sobre Martínez desde agosto de 2025, que quedará ahora a disposición del tribunal que resulte sorteado.

El fallo también ordena remitir al Banco Nacional de Materiales Controlados (BaNMaC) los elementos secuestrados durante la investigación: la lanzadora Byrna TCR utilizada en el hecho, dos cargadores, proyectiles y fragmentos de gas pimienta, dos garrafas de CO2 vacías y un bolso, entre otros objetos, que quedarán reservados a disposición del tribunal oral.