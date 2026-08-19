Caso Maradona: denuncian que peritos de la Junta Médica analizaron por error la historia clínica de Don Diego

Un nuevo episodio generó controversia en el segundo debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona: integrantes de la Junta Médica Interdisciplinaria que intervino en la investigación habrían analizado la historia clínica de Don Diego, padre del exfutbolista, en lugar de documentación correspondiente al astro argentino.

Fuentes vinculadas al expediente calificaron la situación como “un desastre para San Isidro y la Fiscalía”, en un episodio que vuelve a generar cuestionamientos sobre el desarrollo del proceso judicial.

“Seguramente, una vez acreditada la cuestión de Don Diego, se va a trabajar para resaltar qué estudios y conclusiones se apoyaron en esa prueba, para así no caer en una premisa falsa”, señalaron las fuentes consultadas.

La situación habría quedado expuesta durante la audiencia de este martes, en el marco del segundo juicio oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona.

Estudios de Don Diego entre 2012 y 2015

El nefrólogo Hernán Trimarchi, quien declaró durante la última audiencia, habría examinado estudios médicos correspondientes a Don Diego realizados entre 2012 y 2015. El padre de Maradona falleció el 25 de junio de 2015 en el Sanatorio Los Arcos, donde permaneció internado durante ese período.

En aquel momento, Diego Maradona se encontraba en Dubái y decidió regresar a la Argentina para participar del cortejo fúnebre de su padre, realizado en el Cementerio de Bella Vista.

El supuesto error en el análisis de la documentación médica habría adquirido relevancia durante el debate a partir de una comparación realizada por los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, defensores de Nancy Forlini, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.

Según explicó uno de los voceros de la investigación, los letrados compararon los estudios correspondientes a Don Diego con documentación médica de Maradona de los años 2019 y 2020.

En esa revisión detectaron que los números de afiliado que figuraban en los documentos eran diferentes, lo que habría permitido advertir que parte de la documentación analizada no correspondía al exfutbolista.

Pedidos a Swiss Medical y Migraciones

A partir de esa situación, los defensores solicitaron realizar una consulta ante la empresa de medicina prepaga para determinar el origen de la documentación y aclarar cómo llegaron esos estudios al expediente.

También pidieron que se libre un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones con el objetivo de verificar los movimientos de entrada y salida del país de Diego Maradona durante 2015, cuando se produjo la muerte de su padre.

El episodio podría tener impacto sobre las conclusiones elaboradas a partir de los estudios médicos incorporados a la causa, especialmente en aquellos casos en los que la documentación de Don Diego haya sido utilizada para sustentar alguna evaluación o conclusión sobre el estado de salud de su hijo.

Las fuentes consultadas remarcaron que será necesario establecer con precisión qué estudios fueron analizados, qué conclusiones se obtuvieron a partir de ellos y en qué medida esa documentación fue utilizada durante la investigación.

La eventual acreditación del error podría abrir un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre la actuación de la Junta Médica y sobre el modo en que se incorporaron y utilizaron las historias clínicas durante la investigación por la muerte de Maradona.

Con información de la agencia NA