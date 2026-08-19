Guerra entre aliados en Tucumán: una denuncia contra Lisandro Catalán sacude el armado libertario

La denuncia presentada contra Lisandro Catalán y el diputado nacional Federico Pelli por presuntas irregularidades en los domicilios declarados para competir en las elecciones de 2027 provocó un cimbronazo que excede ampliamente la discusión sobre los requisitos electorales en Tucumán. El conflicto abrió una pelea a cielo abierto entre La Libertad Avanza y dirigentes que hasta hace poco orbitaban alrededor del oficialismo nacional, justo cuando en Buenos Aires la Casa Rosada intenta ordenar la relación con sus aliados y evitar que la fragmentación de la derecha complique la estrategia electoral del próximo año.

Catalán decidió este miércoles responder públicamente y lo hizo sin demasiados matices. Durante una conferencia de prensa en Tucumán, el exministro del Interior apuntó contra el concejal de Yerba Buena Mauricio Argiró, autor de la presentación judicial, pero dirigió buena parte de sus críticas hacia el diputado nacional Mariano Campero, exintendente de ese municipio y uno de los dirigentes que durante los últimos años buscó acercarse al universo libertario.

“Se vendían como ‘los buenos’, como la esperanza blanca, diciendo: ‘Yo soy la oposición, yo puedo’. Pero ayer demostraron lo que son: esbirros del oficialismo de turno, serviles al oficialismo de turno”, disparó Catalán. Y fue todavía más lejos: sugirió que detrás de la denuncia podría existir “algún incentivo” o “alguna mano negra” destinada a perjudicar a los referentes de La Libertad Avanza.

La presentación de Argiró quedó radicada ante la Justicia Federal con competencia electoral y apunta directamente contra Catalán y Pelli. El concejal sostiene que ambos habrían declarado domicilios que no se corresponderían con sus lugares efectivos de residencia para cumplir con las exigencias legales necesarias para eventuales candidaturas en 2027.

En el caso de Pelli, la denuncia sostiene que habría realizado dos modificaciones de domicilio en menos de 72 horas durante julio hasta terminar registrando una dirección ubicada en una galería comercial de Yerba Buena. Sobre Catalán, en tanto, cuestiona el domicilio declarado en San Miguel de Tucumán, donde funciona una sede partidaria.

La presentación también alcanza a funcionarios o agentes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y solicita preservar registros digitales, auditorías y cámaras de seguridad para reconstruir las circunstancias en las que se realizaron los trámites cuestionados.

Pero el enfrentamiento venía escalando desde antes. Campero ya había acusado públicamente a los dos dirigentes libertarios y había puesto especialmente el foco sobre Pelli. “Pelli está mintiendo; no vive en Yerba Buena, no tiene la residencia”, aseguró en declaraciones a La Gaceta. El exintendente afirmó además que su espacio se encontraba reuniendo documentación sobre los cambios de domicilio y sostuvo que el diputado había realizado dos modificaciones durante una misma semana.

La respuesta de Catalán terminó de convertir una controversia electoral en una disputa política mucho más profunda. Para el dirigente libertario, detrás del episodio se encuentra una oposición provincial que durante años se presentó como alternativa al peronismo tucumano pero que, llegado el momento de disputar realmente el poder, termina jugando a favor del oficialismo.

“Los tucumanos se van a dar cuenta de quién es quién”, advirtió. Y trazó una división en tres espacios de cara a 2027: “De un lado va a estar el oficialismo, que hace su juego desde hace 43 años. En el medio va a estar la oposición servil y funcional a ese oficialismo. Y de este lado está La Libertad Avanza”.

¿Aliados y opositores?

La definición no resulta inocua para el armado electoral. Campero fue uno de los dirigentes tucumanos que más buscó identificarse con el Gobierno nacional y su enfrentamiento abierto con Catalán y Pelli expone las dificultades que puede encontrar en las provincias el intento de reunir bajo una misma arquitectura electoral a libertarios y antiguos integrantes de Juntos por el Cambio.

Este miércoles, Catalán incluso utilizó ese pasado reciente para cuestionar a sus adversarios. “Hay actores políticos que hace meses se pasaban al bloque de La Libertad Avanza, haciéndose los libertarios, incluso mandando a su gente a decir que eran más libertarios que Milei, y hoy salen con esto”, sostuvo. Y dejó una frase que parece reducir todavía más el margen para una reconciliación: “Esos actores ya le hicieron todo el bien y todo el mal que le pueden hacer a Tucumán. No tienen más para dar”.

El choque tucumano aparece en un momento particularmente incómodo para la estrategia nacional de La Libertad Avanza. Mientras la conducción libertaria busca recomponer vínculos con sectores del PRO y otros antiguos aliados de Juntos por el Cambio para evitar una dispersión del electorado en 2027, en Tucumán ocurre el movimiento contrario: dirigentes que durante los últimos años buscaron aproximarse al oficialismo nacional comenzaron a disputarse entre sí quién puede representar ese espacio.

Catalán intentó transformar incluso la denuncia en una demostración de esa disputa. “Están nerviosos porque en Tucumán se está generando una esperanza que representa La Libertad Avanza”, afirmó este miércoles. Y contrapuso su espacio a quienes, según él, buscan contratos o favores del poder provincial.

La Justicia deberá determinar ahora si existen elementos detrás de las irregularidades denunciadas por Argiró. Pero la consecuencia política llegó antes que cualquier resolución. La pelea puso sobre la mesa una pregunta que la estrategia nacional de alianzas de La Libertad Avanza todavía no terminó de resolver: hasta dónde alcanza la categoría de aliado cuando llega el momento de repartir candidaturas. Tucumán será una de las primeras provincias en elegir autoridades en 2027, con elecciones el 9 de mayo, separadas de la elección nacional.

PL/MG