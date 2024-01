La CGT ratificó su paro del 24 en medio del debate de Diputados por la ley ómnibus

Cinco minutos de exposición, sin posibilidad de que los diputados le hagan preguntas. Un aviso a los cuatro minutos de que está cerca de acabarse el tiempo y el cierre del micrófono de manera automática a los siete. Bajo ese régimen casi marcial transcurre este lunes el tratamiento de la ley ómnibus en Diputados, jornada en la que finalmente el oficialismo habilitó la participación de oradores externos a los poderes del Estado: representantes de instituciones y organismos, entes privados y ONGs, entre otros.

La Libertad Avanza aceptó abrir el juego del debate luego de intensos reclamos del peronismo y la izquierda, aunque también desde la oposición “dialoguista” como el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal acercaron voces, en medio de un fuerte tironeo con el Gobierno para garantizar su apoyo luego de que haya cambios claves al proyecto que aún están lejos de ocurrir. La intención de los libertarios se mantiene firme: no incorporar modificaciones y apurar esta semana el dictamen y, en lo posible, la media sanción. Todo, mientras el presidente Javier Milei continúa con sus críticas abiertas al Congreso.

Un amplio abanico de expositores –algunos de mucho peso institucional y social– fueron invitados a la sala 2 del Anexo C de Diputados para dejar asentada su opinión sobre la ley ómnibus. Desde uno de los jefes de la CGT, Héctor Daer, hasta la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pasando por empresarios de grandes empresas y PyMEs y de distintos sectores, científicos, investigadores, referentes de la cultura y hasta del clima. La amplia convocatoria demuestra la generalidad de temas que atraviesa la ley “Bases” del Gobierno.

“Cuando se propone todo para debatir, es porque no se quiere debatir nada”, cuestionó al promediar la tarde en su exposición Daer, en un discurso que generó expectativa en la previa porque la central obrera convocó a un primer paro general contra contra Milei. El 24 la CGT irá a la huelga, junto con las dos CTA y los movimientos sociales peronistas y de izquierda. Este lunes más temprano el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el Gobierno podría descontarle el día a los empleados estatales que se adhieran al paro.

Cuando se propone todo para debatir, es porque no se quiere debatir nada Héctor Daer — secretario general de la CGT

“El día 24 vamos a venir a apoyarlos para que tengan la valentía de decirle no a la ley”, señaló Daer a los legisladores, a quienes les pidió votar en contra de la norma y el mega DNU presidencial. Por su fecha estratégica, la huelga de la CGT quedó en medio de la votación de la ley en Diputados y en el Senado, teniendo en cuenta que las sesiones extraordinarias terminan el 31 de este mes. “Esto de abarrotar con tantos artículos que tienen que ver con el fondo de la República no se puede resolver en dos sentados, ni con iluminados. La institucionalidad hoy depende de esta casa”, reclamó uno de los triunviros cegetistas, que logró que la Justicia suspenda con una cautelar el capítulo laboral del DNU.

De Benegas Lynch a Darín

“Voy hablar de Benegas Lynch”, avisó Alberto Kornblihtt, biólogo e investigador del Conicet, en una de las intervenciones que más llamaron la atención durante el debate. “El referente del actual gobierno dijo públicamente ‘vamos a sufrir’. Creo que se equivocó la persona del tiempo verbal. No es la primera persona sino la tercera persona del plural que debió usar. Lo que quiso decir es ‘van a sufrir’”, dijo con acidez.

El científico señaló que la ley ómnibus es “perversa” y adelantó que “los que van a sufrir son los trabajadores formales e informales, y en particular los estatales, los jubilados y el pueblo en general”. Y volvió a utilizar el latiguillo que patentó cuando intervino durante el histórico debate por la ley del aborto: “No, no, no; lo que está haciendo este gobierno no está bien. Está mal”.

Otro de los expositores destacados fue el cineasta Santiago Mitre, director entre otras de la célebre película “Argentina 1985”. Habló en representación de la comunidad artística, que ve en la ley ómnibus un avasallamiento de la denominada ley Cine. “¿Existirían las películas de Darín, Morán y Suar sin la Ley de Cine?”, se preguntó el cineasta, a lo que cerró con un rotundo “no”.

Mitre destacó que “Argentina es el país que más nominaciones al Oscar tiene en la región, porque hay una ley de Cine que sostiene y fomenta la existencia de un cine argentino” y planteó en su intervención un concepto que generó aplausos en la sala 2 del anexo de Diputados: “El cine no pide plata, pide que se mantenga la ley que le permite seguir autofinanciarse”.

El cine no pide plata, pide que se mantenga la ley que le permite seguir autofinanciarse Santiago Mitre — Director de la película "Argentina 1985"

Una jornada con tensión desde el vamos

Ya desde el comienzo de la jornada hubo polémica y cruces entre la oposición y el oficialismo. Al abrir el debate, el presidente del bloque UxP, Germán Martínez, acusó a Milei de “apretar y presionar” al Congreso por volver a denunciar de “coimeros” a los legisladores que tratan de realizar cambios.

“No solamente no sabemos quién escribió este proyecto, porque no viene a defenderlo, sino que tampoco sabemos en dónde se está debatiendo el dictamen, porque acá no es”, apuntó Martínez, que la semana pasada exigió en vano la presencia de Federico Sturzenegger, mentor del texto aunque sin cargo formal todavía, y del ministro de Economía, Luis Caputo. Martínez se preguntó: “¿Otra vez volvemos a la Argentina donde en oscuros hoteles pagados por empresarios se discute el destino de los derechos y de los intereses del pueblo argentino? ¿Otra vez volvemos a esa Argentina? Si hay algo que discutir, si hay algo que trabajar, es aquí en el plenario de comisiones”.

Una exposición llamativa fue la de la diputada radical Carla Carrizo, porque la UCR es parte de la oposición blanda que LLA necesita para que avance su iniciativa. “Si el cambio que quieren liderar es el cambio del miedo, la extorsión y el temor, no es por ahí donde vamos a poder garantizar acompañamiento o gobernabilidad parlamentaria”, señaló la legislativa. Y le habló directamente a los titulares del plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto: “Oficien para que el Presidente entienda cuál es el lenguaje democrático en Argentina, si de verdad quiere liderar un cambio que vaya hacia el futuro y no hacia el pasado”.

Otra voz en contra que se conoció esta mañana y que podría complicarle los planes al Gobierno fue el bloque de Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Pichetto, que se manifestó en un comunicado de prensa. El texto manifiesta una “profunda preocupación” por las declaraciones del Presidente por las que –dijeron– insiste en confrontar con el Congreso. Según los legisladores, “dicha actitud resulta absolutamente inaceptable e injusta, toda vez que el Congreso se encuentra trabajando para dar al Gobierno herramientas legales urgentes para poder afrontar la crisis que atraviesa la Argentina”.

Noticia en desarrollo

MC/JJD