Citaron a declarar a Sofía Pacchi en la causa contra Alberto Fernández por violencia de género

El fiscal federal Ramiro González citó este martes a declarar a la modelo Sofía Pacchi para el 12 de septiembre, en el marco de la causa que investiga al expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja Fabiola Yañez.

La joven había sido mencionada por Yañez en su declaración, al alegar que, tras una serie de mensajes entre ella y el entonces mandatario, se habría generado una discusión que derivó en agresiones físicas por parte de Fernández.

La exprimera dama detalló que, por el reclamo a su pareja, el expresidente la “zamarreó de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello”. Por esa razón, el fiscal llamó a declarar a Pacchi, exsecretaria de Fernández, quien en las últimas horas negó haber tenido una relación con el exmandatario y aseguró que no fue ella quien filtró las fotos de la polémica celebración del cumpleaños de Yañez en la fiesta en Olivos.

“Resulta imperioso aclarar que no he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el ex presidente”, dijo Pacchi en un comunicado, y añadió: “Mi conciencia está en paz porque el gobierno de entonces sabe bien quién o quiénes han sido los responsables de la filtración de esas fotografías”.

El abogado Fernando Burlando, que representa a Pacchi, confirmó de todos modos que pidió un prórroga en la fecha establecida para la declaración testimonial debido a que la joven fue madre recientemente.

Más allá de la citación de Pacchi, el próximo testigo en declarar será el ex titular de la Unidad Médica Presidencial Federico Walter Saavedra, que fue convocado por el fiscal para el 5 de septiembre.

