Presentan en el Senado un proyecto de nuevo Estatuto del Periodista Profesional

Meses después de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional como parte de la ley de Modernización Laboral, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta se reunirá este martes a las 15 en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta para la presentación de un nuevo proyecto de Estatuto de Periodista Profesional, con la presencia de expositores invitados de organizaciones sindicales de prensa como SIPREBA y FATPREN.

El proyecto de ley para crear el nuevo Estatuto del Periodista Profesional será presentado por la titular de la comisión, Carolina Moisés (Convicción Federal).

“Además de preservar la libertad de expresión, la iniciativa regula los nuevos derechos asociados al uso de plataformas, el teletrabajo, el rol de la IA, los derechos de cuidado y de secreto profesional, y protege la tarea en las coberturas periodísticas, entre otros aspectos”, adelantó un comunicado del equipo de prensa de la senadora jujeña.

La lista de invitados se compone, entre otros, de Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); María Ana Mandakovick, del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Cordoba (CISPREN); Diego Miner, de la Asociación de Periodistas de Corrientes; y Pablo Jiménez, de la Asociación de Prensa de Santa Fe.

El Estatuto del Periodista Profesional, reglamentado en la Ley 12.908 de 1946 fue derogado en el Título XXVI de la Ley de Modernización Laboral aprobada y promulgada en marzo de este año.

En el marco de una negociación, los sindicatos lograron que al menos se mantenga la vigencia del estatuto hasta el 31 de diciembre de este año, para tener un tiempo que les permita aprobar una nueva norma que lo reemplace.

“Este año, Milei avanzó con la reforma laboral y sancionó la derogación del Estatuto del Periodista desde el 1 de enero de 2027, que garantizaba un piso de derechos y mayor estabilidad laboral. Además, continuó con el ajuste en los medios públicos”, cuestionó la secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi.

“No podemos quedarnos en la resignación: necesitamos organizarnos y pelear de conjunto para lograr una actualización del Estatuto, mejorar los salarios y conseguir nuevas conquistas”, señaló.

Una situación alrmante

En el marco del 7 de junio, Día del Periodista, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) presentó en las últimas horas los resultados de la Encuesta Integral 2026 sobre la situación socioeconómica de quienes trabajan en empresas y medios de comunicación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un contexto de ataque permanente desde la gestión de Javier Milei a la labor periodística en detrimento de la libertad de prensa.

El informe, en base a las respuestas de 1.014 periodistas, revela como dato saliente que el 67,8% de los consultados tuvo recurrir a créditos, tarjetas o préstamos para cubrir necesidades básicas, pagar servicios o el alquiler durante el último mes.

De acuerdo al estudio, “el 77,7% de quienes tienen deudas destina al menos el 30% de sus ingresos a pagarlas, umbral considerado internacionalmente como sobreendeudamiento. Aun así, el 39,5% de los consultados reconoce que no llega a fin de mes y tuvo que recortar gastos, endeudarse o incluso reducir consumos alimentarios”, detalla el informe.

Según los datos de la encuesta, “el 65,6% de las y los trabajadores de prensa cobra por debajo de la línea de pobreza en su principal empleo, medida por la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC, que se calculó en $1.469.768 en abril”. Incluso si se suman todos los empleos e ingresos, “el 40,7% de quienes trabajan en la actividad continúa por debajo de esos valores. En el otro extremo de la pirámide, apenas el 6,2% afirma que puede sostener su nivel de vida con lo que percibe con su principal empleo en prensa”, reconstruye el estudio.

De acuerdo al gremio de prensa, “la percepción sobre las condiciones para informar también se deterioraron. El 86,8% consideró que la libertad de expresión empeoró con la gestión libertaria, y uno de cada cuatro trabajadores/as contestó que sufrió agresiones o amenazas por su trabajo”.

Aunque algunos indicadores registran leves mejoras respecto de los peores momentos de 2024 y 2025, “la situación salarial sigue siendo crítica y obliga a gran parte del sector a recurrir al pluriempleo”. Además, el informe revela que el 54,4% de las personas encuestadas tiene dos o más empleos remunerados, y el 86,4% de ellas afirma que se ve obligada a hacerlo “porque el salario no alcanza”.

“La necesidad alcanza incluso para los jubilados y jubiladas del gremio, donde el derecho al descanso es un lujo inalcanzable. El 68,8% de quienes respondieron y están en edad jubilatoria sigue trabajando, y casi el 40% tiene más de un empleo”, remarcaron desde SiPreBA.

El informe también destaca que la situación “es particularmente grave en las ramas radiales y de prensa escrita. En las emisoras, el 86,4% de los trabajadores cobra por debajo de la línea de pobreza, mientras que en prensa escrita ese porcentaje asciende al 75,7%”.

El informe abarcó a medios como Clarín, La Nación, Infobae, América TV, Olé, El Trece, TN, C5N, El Destape, Radio con Vos, Radio del Plata, Telefe, Ámbito Financiero, Diario Crónica, Crónica TV, Canal 9, Radio Nacional, Página 12, Perfil, El Cronista, la Televisión Pública y elDiarioAR, entre otros, y se presenta habitualmente desde hace años en coincidencia con la fecha conmemorativa y la creación del SiPreBA, que cumple este 7 de junio su 11° aniversario.