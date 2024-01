Una comisión de diputados y senadores debe tratar el DNU de Milei pero aún no está conformada

La Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, demora la integración de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para tratar el DNU que arribó este viernes al Senado, donde la vicepresidenta Victoria Villarruel ya comunicó la lista de ocho senadores que la conformarán. Se tratra de la comisión bicameral encargada de pronunciarse sobre la validez de los decretos presindenciales. El súper DNU de Javier Milei ingresó este viernes al Congreso. La bicameral tiene 10 días para expedirse, tras lo cual, si no hay un pronunciamiento, el instrumento debe ser tratado directamente en los recintos.

La nómina de legisladores que representarán a la Cámara Baja aún no fue presentada por Menem, quien estaría retrasando la conformación de la bicameral por no haber llegado a un acuerdo con el bloque de Unión por la Patria (UP) respecto del número de diputados peronistas que deben integrarla.

En este sentido, el malestar del bloque opositor, que encabeza el rosarino Germán Martínez, se manifestó a través de un comunicado dirigido al presidente de la Cámara Baja donde se solicita la “urgente” conformación de la Comisión Bicameral. “Requerimos la urgente conformación de la Comisión Bicameral para dar tratamiento al DNU 70/2023, tal como establece la Constitución Nacional, la ley N°26.122 y las resoluciones del cuerpo en la Sesión Preparatoria”, dijo el bloque de diputados de UxP en su cuenta de la red social X.

En el mismo documento, el bloque de UxP hace referencia a que de “acuerdo al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, la composición de la referida comisión ´deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara”.

De esta manera, según consideraron en el peronismo, “corresponde que la Comisión Permanente de Trámite Legislativo se integre con cuatro diputados de Unión por la Patria, un diputado de La Libertad Avanza (LLA), un diputado del PRO, un diputado de la UCR-Unión Cívica Radical y un diputado por Hacemos Coalición Federal”.

En este marco, la demora por parte de Menem con relación a los representantes de Diputados en la bicameral estaría vinculada a que el presidente de la Cámara Baja intenta reducir la participación de UxP a tres integrantes.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel, ya presentó a los ocho senadores que integrarán la Comisión Bicameral que tratará el DNU que impulsa el oficialismo.

La nómina está compuesta por Juan Carlos Pagotto (LLA), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (JxC), Juan Carlos Romero (JxC), Carlos Espínola (FdT), Anabel Fernández Sagasti (UP), Mariano Recalde (UP) y María Teresa González (UP).

Desde el bloque oficial tienen la intención de que la Comisión esté presidida por el legislador riojano Pagotto.

Con información de NA

JJD